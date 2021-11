Lange Nacht der Philosophie 2021

Philosophie für stürmische Zeiten

Graz (OTS) - In acht Städten Österreichs ging die diesjährige Lange Nacht der Philosophie mit 30 Veranstaltungen über die Bühne. Kein leichtes Unterfangen, denn in Pandemie-Zeiten gilt die oberste Priorität der Gesundheit.

Über unterschiedlichste Kanäle - online, hybrid und vor Ort in Präsenz – gelang es dennoch, mehr als 2.500 Menschen zu erreichen und zu begeistern. Auch wenn es schön ist, viele Menschen zu erreichen, ist das Kriterium nicht die Zahl, sondern die Qualität der menschlichen Begegnungen, ob online oder in Präsenz. Gerade in Zeiten wie diesen ist es so wichtig, jede Gelegenheit und jeden Kanal zu nutzen, um das Gespräch und den Austausch zu suchen.

Als spezielles Highlight wurde das diesjährige Programm aus Impulsvorträgen, Dialogen und Onlineformaten flankiert von einer sechsteiligen YouTube-Reihe „Stoische Philosophie für stürmische Zeiten“. „Gerade die Stoiker haben uns in Zeiten wie diesen so viel zu geben“, meint der Leiter von Treffpunkt Philosophie – Neue Akropolis Hannes Weinelt, „Denn sie haben einen lebenspraktischen und konkreten Ansatz, wie man innere und äußere Krisen gut meistern kann. Ein Wesenszug, den wir der Philosophie wieder zurückgeben müssen.“

Auch die anschließende grenzüberschreitende „Online Party danach“ war ein Novum. Bis weit in die Lange Nacht feierten Philosophie-Begeisterte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ein sehr schönes Symbol, denn Philosophie macht nicht Halt an Grenzen - weder von Staaten noch von Meinungen.

Die Lange Nacht wird veranstaltet von Treffpunkt Philosophie – Neue Akropolis gemeinsam mit 25 Partner*innen. Es ist unser Beitrag zum UNESCO Welttag der Philosophie.

Ausführliche Informationen unter www.langenachtderphilosophie.at

Rückfragen & Kontakt:

Treffpunkt Philosophie

Münzgrabenstrasse 103

8010 Graz

Johanna Bernhardt

Tel: +43 676 4476117