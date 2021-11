SmallRig kündigt das RM75 Magnetic Smart LED Light an, das Kreativen die Möglichkeit bietet, das gewünschte Beleuchtungssetup für die Aufnahmeumgebung über Smart Devices zu erstellen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 16. November kündigte SmallRig das RM75 Magnetic Smart LED Light an. Es ist die erste vollfarbige, intelligente Videoleuchte von SmallRig, mit intelligenter App-Steuerung - SmallGoGo. Die SmallGoGo-App ermöglicht dank der kabellosen Fernsteuerungstechnologie eine breite Palette an benutzerbasierten Steuerungen und intelligenten Beleuchtungseinstellfunktionen.

Mit der SmallGoGo-App kann der Benutzer jeden der 7 Funktionsmodi des RM75 jederzeit einstellen: CCT, HIS, RGBW, FX, Color Card, Color Picker und Lichteffektsteuerung, mit denen Kreative eine breite Palette unterschiedlicher Lichteffekte erzielen können.

Produkt-Highlights:

Die Feineinstellung der Farbtemperatur in der SmallGoGo-App ermöglicht es dem Benutzer, die Farbtemperatur zwischen 2500 K-8500 K einzustellen, um die volle kreative Kontrolle über die Aufnahme zu haben.

Der FX-Modus verfügt über 15 integrierte Lichteffekte, darunter RGB, Paparazzi, Party, kaputte Glühbirne, TV, Flamme, Zufallsmodus, Feuerwerk, Polizeiauto, Feuerwehrauto, Krankenwagen, Elektroschweißen, SOS und Pulsieren. Mit dem RM75 ist es ganz einfach, die Stimmung einer Szene festzulegen.

Mit CRI- und TLCI-Werten von 96+ bietet die RM75 hochwertige Beleuchtungsoptionen mit äußerst präzisen Farben.

Der RM75 hat 3 magnetische Seiten und eine magnetische Rückseite, so dass er an einer Vielzahl von Metalloberflächen befestigt werden kann. Die ¼"-20-Gewindebohrung an der Unterseite bietet eine noch größere Auswahl an Befestigungsmöglichkeiten.

Der 4.000-mAh-Akku mit großer Kapazität hält von 3 Stunden bei 100 % Helligkeit bis zu 16 Stunden bei 1 % Helligkeit durch und sorgt dafür, dass man sich während des Drehs keine Gedanken über das Aufladen machen muss.

Preis & Verfügbarkeit

UVP: $79 USD (GST enthalten & Einfuhrsteuer kann anfallen)

SmallRig RM75 Magnetic Smart LED Light ist ab dem 16. November zur Vorbestellung verfügbar.

Informationen zu SmallRig

