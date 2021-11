Die AK Steiermark ist auch im 4. Lockdown für ihre Mitglieder da

„Die AK ist immer für ihre Mitglieder da“, betonen AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Wolfgang Bartosch. Beratungen werden nun verstärkt online und telefonisch angeboten.

Graz (OTS) - Seit heute befindet sich das gesamte Land zum vierten Mal im Lockdown. Für viele Steirerinnen und Steirer bedeutet das eine große Herausforderung. „Die AK ist immer für ihre Mitglieder da“, betonen AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Wolfgang Bartosch. Da die Gesundheit für die AK sehr wichtig ist, werden Beratungen nun verstärkt online und telefonisch angeboten.

Auch während des seit heute geltenden Lockdowns steht den Steirerinnen und Steirern das gesamte Beratungs- und Serviceangebot der Arbeiterkammer Steiermark zur Verfügung. Im AK-Hauptgebäude in Graz und in den steirischen AK-Außenstellen erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Konsumentinnnen und Konsumenten rasch und unbürokratisch Rat und Hilfe. "Jederzeit, aber gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, können sich die Steirerinnen und Steirer auf die Hilfe ihrer Arbeiterkammer verlassen", sagt AK-Präsident Josef Pesserl.



AK bietet verstärkt Telefon- und Online-Beratungen an

AK-Direktor Wolfgang Bartosch ergänzt: „Die Gesundheit unserer Mitglieder sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns an oberster Stelle. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bieten wir unser AK-Beratungsservice deshalb verstärkt online und telefonisch an." In jenen Fällen, in denen eine persönliche Beratung durch die Expertinnen und Experten der AK notwendig ist, bietet die Arbeiterkammer auch Terminvereinbarungen an. In den AK-Räumlichkeiten gilt FFP2-Maskenpflicht. Bis voraussichtlich 13. Dezember 2021 geschlossen hat indes die AK-Bibliothek. Bestellung und Abholung von Medien ist aber per Click & Collect-Service weiterhin möglich.









Alle Infos finden Sie auch unter www.akstmk.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark

Marketing & Kommunikation

Hans-Resel-Gasse 8–14

8020 Graz

05/7799