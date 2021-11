"Licht ins Dunkel"-Musikwunschtag auf Radio Burgenland am 25. November 2021

Eisenstadt (OTS) - Am Donnerstag, dem 25. November 2021, steht der ganze Tag auf Radio Burgenland im Zeichen von "Licht ins Dunkel". Unter dem Motto "Sie spenden, wir spielen" können sich am "Licht ins Dunkel"-Musikwunschtag auf Radio Burgenland Hörerinnen und Hörer über das A1-Spendentelefon Musiktitel gegen Spenden wünschen. Die Telefone sind von 8.00 bis 18.00 Uhr besetzt und unter 0800 664 7013 erreichbar. Die Musikwünsche werden auch nach 18.00 Uhr im Programm von Radio Burgenland erfüllt.

Am Musikwunschtag wird außerdem die neue "Licht ins Dunkel"-Moderatorin Patricia Schuller in "Mahlzeit Burgenland" von 11.00 bis 13.00 Uhr zu Gast sein. Elisabeth Pauer-Gerbavsits als neue "Licht ins Dunkel"-Koordinatorin wird an diesem Tag regelmäßig über den Spendenzwischenstand berichten.

Auch die Sendung "Ich wünsch Dir was – Die Radio Burgenland-Familie lässt grüßen" erfüllt jeden Mittwoch im Dezember ab 13.00 Uhr Musikwünsche gegen eine Spende für "Licht ins Dunkel". Die Lieblingswunschtitel werden für diese Sendung unter der gewohnten Telefonnummer 02682/646 03 entgegengenommen.

