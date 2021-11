Floraler Adventzauber ist Nahrung für die Seele

Kontaktlose Abholung und Lieferung in den heimischen Floristikfachbetrieben

Wien (OTS) - Der 1. Advent steht vor der Tür und damit eine Zeit, in der die Wohnungen und Häuser liebevoll geschmückt werden, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Am besten gelingt das mit dem traditionellen Adventkranz, einem schönen Adventblumenstrauß oder winterlichen Arrangements für den Innen- und Außenbereich.

Auf eine besinnliche Adventzeit 2021 mit ihren vorweihnachtlichen Stimmungsmachern müssen die Österreicherinnen und Österreicher aber keineswegs verzichten - trotz der von der Bundesregierung vorgegebenen Schließung der Blumenfachgeschäfte ab 22. November, wie der Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen, Akm. David Hertl, betont: "Unsere Blumenfachgeschäfte und Gärtnereien sind stets für Sie da: Sie nehmen gerne Ihre Bestellungen telefonisch oder per E-Mail entgegen und stellen diese kontaktlos zu beziehungsweise bieten die Möglichkeit zur Abholung. Ihre individuellen floralen Wünsche werden handgefertigt und garantieren dank unserer Qualitätsprodukte lang andauernde Freude. Damit wird die Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem."

Blumen und Pflanzen sind "Nahrung für die Seele"

Holen Sie sich mit den einzigartigen Arrangements unserer Fachbetriebe Adventzauber in die eigenen vier Wände, so Hertl: "Jetzt gibt es in den österreichischen Floristikfachbetrieben und Gärtnereien traumhafte Adventkränze, Weihnachtsgestecke und -sträuße, die nur darauf warten, eine gemütliche Stimmung zu verbreiten."

"Denken Sie auch an liebe Menschen, die Sie mit einem floralen Adventgruß überraschen und eine Freude bereiten können: Ihrer Großmutter, Ihrer Mutter, der besten Freundin oder Personen, die alleine leben", so der Tipp des Bundesinnungsmeisters. "Denn Blumen und Pflanzen sind besonders jetzt 'Nahrung für die Seele', die wir im Moment wohl alle brauchen."

Die Blumenfachgeschäfte in Ihrer Umgebung finden Sie auf der Facebook-Seite des Blumenbüro Österreich, der Facebook-Seite "Ihr Florist" und unter www.ihr-florist.at.

