Europäisches Parlament stellt 433 Praktika von März bis Juli 2022 zur Verfügung

EU-Landesrat Eichtinger: Bewerbungen bis 30. November 2021 möglich

St. Pölten (OTS) - Das Europäische Parlament hat die Bewerbungen für die Robert-Schuman-Praktika eröffnet. Landesrat Martin Eichtinger begrüßt diese Initiative und erklärt: „Das EU Parlament bietet hier eine einzigartige Chance, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten. Es ermöglicht Menschen, Erfahrungen auf europäischer Ebene zu sammeln. Alle, die direkt an einem gemeinsamen Europa arbeiten möchten, können jetzt die Chance ergreifen“, so EU-Landesrat Martin Eichtinger und ergänzt: „Dadurch leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Identität und tragen zur beruflichen und allgemeinen Bildung der EU-Bürgerinnen und Bürger bei“.

Interessierten werden 433 verschiedene Praktika in diversen Generaldirektionen und Fachbereichen des EU-Parlaments angeboten. Die Stellen befinden sich in Brüssel, Straßburg, Luxemburg und anderen europäischen Städten. Bis 30. November 2021 werden Bewerbungen für Vollzeit-Praktika von März bis Juli 2022 vom Europäischen Parlament angenommen.

Bewerberinnen und Bewerber für ein Robert-Schuman-Praktikum müssen ein abgeschlossenes Hochschulstudium von mindestens drei Jahren vorweisen, über gründliche Kenntnisse in zwei Amtssprachen der Europäischen Union verfügen, nicht länger als zwei aufeinanderfolgende Monate innerhalb eines Organs oder einer Einrichtung der EU gearbeitet haben und sechs Monate vor Beginn des Praktikums keinen Studienaufenthalt im Sekretariat des Europäischen Parlaments absolviert haben.

Christine Schneider von NÖ Regional meint dazu: „Als EU-Serviceagentur für alle Gemeinden und Städte in Niederösterreich informieren wir regelmäßig über aktuelle EU-Calls. Wir helfen weiter mit Informationen zu EU-Förderungen. Die Anliegen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind bei uns in besten Händen.“

Weitere Informationen: NÖ.Regional, Barbara Ziegler, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at, www.noeregional.at, EU Call Robert Schuman Praktika unter www.noeregional.at/aktuelles/eu-foerdercalls/robert-schuman-praktika/

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse