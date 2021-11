TriStyle Group mit Rekordumsatz

deutliches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

München (ots) - Die TriStyle Group hat im Geschäftsjahr 2020/2021 mit 605 Millionen Euro einen Umsatzrekord erzielt und baut ihre starke Position im europäischen Premium Mode-Distanzhandel für Best Ager konsequent aus.

Im Geschäftsjahr 2020/2021 (Oktober 2020 bis September 2021) erreichte die TriStyle Group einen Gesamtumsatz von 605 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (544 Millionen Euro).

Das Wachstum ist maßgeblich auf den guten Geschäftsverlauf in der DACH-Region als Kernmarkt sowie Frankreich und den Niederlanden zurückzuführen. Der TriStyle Group ist es gelungen, dank zahlreicher Investitionen und eines sehr differenzierten Marketing-Mix den Gesamtumsatz sowie die Anzahl der Neukunden deutlich zu steigern.

Gleichzeitig wurden zahlreiche Zukunftsinitiativen auf den Weg gebracht. Dazu zählt vor allem die Internationalisierung. So stellen die USA für MADELEINE nach einer erfolgreichen Testphase mittlerweile einen vielversprechenden Markt dar. Dort peilt MADELEINE in fünf Jahren einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro an. Daneben hat die TriStyle Group im abgelaufenen Geschäftsjahr die übergreifende Digitaleinheit Customerce gegründet, um den digitalen Vertrieb sowie die datenbasierte Vermarktung gruppenweit zu forcieren.

Im Einklang mit dem Umsatzwachstum verzeichnete die TriStyle Group zudem eine beachtliche Verbesserung des Ergebnisses. Die EBITDA-Marge liegt im guten zweistelligen Bereich.

"Trotz der schwierigen Bedingungen im Geschäftsjahr 2020/2021 haben wir erstmals einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro erzielt. Der Ausbau unserer Online-Aktivitäten sowie unsere Investitionen in das Datenmanagement und die digitale Infrastruktur zahlen sich aus. Wir gehen davon aus, diesen Wachstumstrend auch im neuen Geschäftsjahr fortsetzen zu können. Die internationale Expansion, die sukzessive Ausweitung des Sortiments und eine noch stärker personalisierte Kundenansprache werden im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen", so Dr. Daniel Gutting, CEO der TriStyle Group.

