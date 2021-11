AVISO: Montag, 22.11, 10:00 Uhr, Bundeskanzleramt: "Schallenberg, Mückstein & Co: Ihr seid Pandemie-Versager!"

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zum Lockdown-Start

Wien (OTS) - „Nach fast zwei Jahren Pandemie ist klar festzustellen: Diese Bundesregierung hat versagt. Der neuerliche Lockdown ist ein weiterer Beweis für deren Unfähigkeit! Ausbaden dürfen dieses Chaos unter anderem hunderttausende Jugendliche, auf die seit jeher in der Pandemie vergessen wird. So kann es nicht weitergehen“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ)



Die SJ veranstaltet dazu am Montag eine Medienaktion, um dies zu verdeutlichen. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann: Montag, 22.11.2021, 10:00

Wo: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at