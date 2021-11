FPÖ – Amesbauer: Friedliches und starkes Zeichen für Freiheit und Menschenwürde!

Großer Dank gilt den Polizisten und den friedlichen Teilnehmern einer der größten Demonstrationen der Zweiten Republik

Wien (OTS) - „Das Resümee von ÖVP-Innenminister Nehammer und vom Wiener Vizepolizeipräsidenten Eigner bestätigt, welch ein gigantisches, friedliches und starkes Zeichen für Freiheit und Menschenwürde sowie gegen Schikane, Demütigung und Willkür am Samstag in Wien von bis zu 100.000 Menschen gesetzt wurde“, reagierte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer, der selbst Teil dieser Großdemonstration war, auf die heutige Pressekonferenz von Nehammer und Eigner.

„Wenn Nehammer von einer aggressiven und aufgeheizten Stimmung spricht, so habe ich diese vor allem in seiner heutigen Wortmeldung wahrgenommen. Fakt ist, dass sich im Laufe der letzten Monate nicht die Maßnahmengegner radikalisiert haben, sondern die Regierung, die vom Weg der Demokratie und der Grundrechte immer weiter abweicht. Fakt ist auch, dass gestern auch tausende geimpfte Personen unter den Teilnehmer waren, die sich von der Regierung belogen und betrogen fühlen, weil die Impfung eben nicht der Weg in die Freiheit ist, wie Nehammer heute wiederholt falsch behauptet hat. Natürlich gehen die Menschen auf die Straße, weil sie zurecht empört über das totalitäre türkis-grüne Corona-Regime sind“, so Amesbauer.

„Ein großer Dank gilt den Polizisten, die diesen durchaus schwierigen Einsatz umsichtig und professionell durchgeführt haben und sich nicht von Nehammer dazu instrumentalisieren ließen, mit willkürlichen Anzeigen die Demonstranten gegen sich aufzubringen. Der Ärger über die geringe ‚Ausbeute‘ war sowohl dem Minister als auch einigen Journalisten bei der Pressekonferenz deutlich anzumerken. Die Polizei hat durch ihr umsichtiges Vorgehen das hohe Gut der Demonstrations- und Versammlungsfreiheit geschützt und bewiesen, dass die irrationale und völlig abdriftende Rhetorik der Staatsspitze in Österreich keine Zukunft haben wird. Auch die Teilnehmer haben die Einsatzkräfte mehrfach mit Applaus bedacht und sich direkt vor Ort dafür bedankt“, zeigte sich der freiheitliche Sicherheitssprecher dankbar gegenüber den Polizisten und den völlig friedlichen Teilnehmern einer der größten Demonstrationen in der Geschichte der Zweiten Republik.

