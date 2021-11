FPÖ – Herbert Kickl und die gesamte Freiheitliche Partei danken den 100.000 Teilnehmern der Freiheits-Demo

Wien (OTS) - Herbert Kickl und die gesamte FPÖ danken den mutigen Bürgern, die heute an der Freiheits-Demonstration teilgenommen haben. „Danke an die bis zu 100.000 Menschen! Das war heute ein unüberhörbares, aber gleichzeitig enorm diszipliniertes und völlig friedliches Zeichen des Freiheitswillens und des Widerstandes gegen diese türkis-grüne Corona-Diktatur und deren Zwangsmaßnahmen. Unser Widerstand gegen diese Maßnahmen von ÖVP und Grünen wird selbstverständlich auch in Zukunft fortgesetzt. Unser Dank gilt aber auch den Polizistinnen und Polizisten, die diese Veranstaltung so professionell, umsichtig und vorbildlich begleitet haben und damit die Wahrung unseres Grundrechts auf Versammlungsfreiheit möglich gemacht haben“, sagte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

