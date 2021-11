Theaterpreis NESTROY 2021 am 21. November als TV-Event

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und des von der österreichischen Bundesregierung gestern angekündigten, ab Montag startenden Lockdowns hat sich der Wiener Bühnenverein gemeinsam mit der Stadt Wien und ORF III dazu entschlossen, die NESTROY-Preisverleihung als reine TV-Sendung abzuhalten.

„Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der notwendigen gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie können wir einen Live-Event guten Gewissens nicht verantworten. Wir bedauern, dass die Nominierten und die Preisträger*innen nicht im Rahmen einer gebührenden, feierlichen Veranstaltung im Theater an der Wien gewürdigt werden können. Die Sicherheit und die Gesundheit aller Beteiligten stehen an erster Stelle, gemeinsam mit unserem Partner ORF III gelingt es jedoch, die Tradition der jährlichen NESTROY-Verleihung dennoch fortzusetzen.“, so Franz Patay, Präsident des Wiener Bühnenvereins.

Ähnlich wie im Vorjahr wird somit die diesjährige NESTROY-Preisverleihung als TV-Event am Sonntag, dem 21. November, um 21.45 Uhr in ORF III abgehalten. Nadja Bernhard und Peter Fässlacher führen durch die rund einstündige Sendung, die im Theater an der Wien ohne Publikum aufgezeichnet wird. Auf dem Programm stehen künstlerische Überraschungs-Acts sowie die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner in den jeweiligen Kategorien. Diese bekommen den begehrten NESTROY-Preis allerdings nicht im Saal verliehen, sondern erfahren live im Zuge der Ausstrahlung, ob sie gewonnen haben.

