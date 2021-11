Wienerberger geht strategische Partnerschaft mit niederländischem Solarpanel-Erzeuger Exasun ein

Mit dieser Partnerschaft bietet sich für Wienerberger die einmalige strategische Gelegenheit, durch die Erweiterung des Produktportfolios im Dachsegment den Lösungsanteil an der Gebäudehülle auszubauen und gleichzeitig eine stärkere Rolle bei der künftigen Verlagerung des Wohnungsmarktes hin zu Haushalten, die durch grüne Stromerzeugung unterstützt werden, zu spielen. Die Partnerschaft passt damit perfekt zu unserer Wachstumsstrategie und steht im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen. Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG

Wien (OTS) -

Wienerberger übernimmt exklusiv den Vertrieb der Photovoltaik-Lösungen und führt damit die wertschaffende Wachstumsstrategie konsequent fort

Erweiterung des Produktportfolios vergrößert Anteil nachhaltiger Lösungen an der gesamten Gebäudehülle und bietet zukunftweisende Energie-Konzepte

Wienerberger hat heute eine strategische Partnerschaft mit dem Solarpanelhersteller Exasun bekannt gegeben. Wienerberger wird ab 1.1.2022 den exklusiven Vertrieb der innovativen Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Systeme von Exasun (the X-Tile and the X-Roof) für Europa übernehmen. Diese Partnerschaft passt hervorragend in die Strategie der Wienerberger Gruppe, den Anteil an Lösungen für die gesamte Gebäudehülle zu erhöhen. Der Ausbau des Neugeschäfts im Dachsegment wird künftig die Entwicklung von Wienerberger zu einem Anbieter von voll integrierten, energieeffizienten Systemen weiter vorantreiben.



Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: „ Mit dieser Partnerschaft bietet sich für Wienerberger die einmalige strategische Gelegenheit, durch die Erweiterung des Produktportfolios im Dachsegment den Lösungsanteil an der Gebäudehülle auszubauen und gleichzeitig eine stärkere Rolle bei der künftigen Verlagerung des Wohnungsmarktes hin zu Haushalten, die durch grüne Stromerzeugung unterstützt werden, zu spielen. Die Partnerschaft passt damit perfekt zu unserer Wachstumsstrategie und steht im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen. “



Exasun befindet sich derzeit in einer bedeutenden Wachstumsphase und war auf der Suche nach einem strategischen Investor und Geschäftspartner. Wienerberger ist in dieser Hinsicht der ideale Partner, mit einer Geschäftsplattform, die das Wachstum und die innovative Weiterentwicklung von Lösungen fördert. Zuletzt hatte Wienerberger France bereits gemeinsam mit Exasun eine Photovoltaik-Lösung entwickelt, die sich perfekt mit den bestehenden Wienerberger Actua Dachziegeln kombinieren lässt. Die Markteinführung in Frankreich ist bereits für Q1 2022 geplant, mit dem klaren Ziel, dieses Lösungsangebot zukünftig auszuweiten. Wienerberger hat bereits seit Mitte des Jahres in den Niederlanden mit dem innovativen Alegra 10 Wevolt Solardachziegel erste eigene Photovoltaik-Lösungen im Angebot. Die Partnerschaft mit Exasun wird nun künftig dazu beitragen, dass das Lösungsportfolio und Dachgeschäft von Wienerberger in den Niederlanden und in einem zweiten Schritt auch in anderen europäischen Ländern konsequent weiter ausgebaut wird.



Darüber hinaus werden für Europa zweistellige Wachstumsraten im Bereich der Photovoltaik prognostiziert. Die EU hat das klare Ziel, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden und plant bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % gegenüber 1990 zu senken und einen Anteil an erneuerbaren Energien von mindestens 32 % zu erreichen. Hier sind Photovoltaikanlagen künftig die zweitgrößte Stromerzeugungsquelle, gleich hinter der Windenergie, und Wienerberger wird den Weg zur nachhaltigen Transformation der weltweiten Stromversorgung mit smarten, innovativen Lösungen bestmöglich unterstützen.



Um das künftige Wachstum weiter zu erleichtern und zu beschleunigen, wird Wienerberger Niederlande das gesamte BIPV Produktportfolio von Exasun ab 2022 als exklusiver Vertriebspartner übernehmen und Exasun damit einen direkten Marktzugang zum Projektgeschäft bieten.



Über Exasun

Exasun ist ein innovativer niederländischer Entwickler und Hersteller von hochwertigen gebäudeintegrierten Glas-Glas Photovoltaiksystemen mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. In den letzten Jahren hat Exasun seine fortschrittliche Produktionslinie in Den Haag in enger Zusammenarbeit mit Lieferanten, Forschungseinrichtungen und führenden niederländischen Maschinenbauern entwickelt. Das Unternehmen bietet mit X-roof eine innovative und universelle Lösung für alle Arten von Dacheindeckungen und mit X-Tile ein System, das in Größe und Design verschiedenen Dachziegelmodellen entspricht. Die firmeneigene Farbtechnologie kann auf beide Systeme angewendet werden und gewährleistet eine perfekte Integration in die umgebende Dachlandschaft, die ästhetischen Anforderungen historischer Umgebungen oder moderner Architektur.



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. €.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 39 | claudia.hajdinyak @ wienerberger.com



Elisabeth Falkner, Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor @ wienerberger.com