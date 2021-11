NEOS zum 26. Frauenmord: Es reicht!

Brandstötter: „Während der Nationalrat einmal mehr über mehr Gewaltschutz debattiert und die Regierung Oppositionsvorschläge ablehnt, wurde einmal mehr eine Frau in Österreich getötet."

Wien (OTS) - „Es reicht“, sagt NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter anlässlich des 26. Femizids in Österreich in diesem Jahr. „Wie bei Corona schaut die Regierung auch bei Gewalt gegen Frauen schon viel zu lange nur zu. Während wir heute im Nationalrat einmal mehr über mehr Gewaltschutz debattiert haben und ÖVP und Grüne einmal mehr unsere Anträge auf zusätzliche finanzielle Mittel dafür abgelehnt haben, wurde einmal mehr eine Frau in Österreich getötet. Die Lage ist schon längst dramatisch: In Österreich wird mittlerweile fast im Wochentakt eine Frau – häufig von ihrem (Ex-)Partner – ermordet. Doch anstatt auf die Forderungen der Expertinnen und Experten im Gewaltschutz zu hören und 228 Millionen Euro und zusätzliche 3000 Stellen im Gewaltschutz bereitzustellen, schiebt die Regierung Centbeträge herum und feiert sich dafür ab. Ich bin es leid, dass Frauen ermordet werden und die Regierung nichts Konkretes dagegen tut. Ich habe es gestern gesagt und sage es noch einmal: Hätte die Regierung für Gewaltschutz auch nur annähernd so viel übrig wie für ihre Eigenwerbung, wäre er längst ausfinanziert.“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at