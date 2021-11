Senat der Wirtschaft für mehr Frauen in Führungspositionen

Nur 14 von 192 Vorstandsmitgliedern der börsennotierten Unternehmen in Österreich sind weiblich.

Wien (OTS) - Der Gender Diversity Index 2020* berichtet, dass es nur drei weibliche CEOs in den 50 größten börsennotierten Unternehmen Österreichs gibt. Die gleiche Zahl wurde auch für 2018 gemeldet, mit den gleichen drei Frauen an der Spitze. In Österreich sind nur 14 von 192 Vorstandsmitgliedern der börsennotierten Unternehmen weiblich. Der Anteil weiblicher Mitglieder in den Führungsgremien österreichischer Unternehmen ist in den vergangenen Jahren nur um ein paar Prozentpunkte gestiegen.



„Bleiben wir bei diesem Tempo, erreichen wir die Gleichstellung der Frau erst in knapp einem Vierteljahrhundert“, sagt Mahdi Allagha, Mitglied der Geschäftsleitung des Senats der Wirtschaft. “Wir möchten daher als treibende Kraft bei der Gestaltung einer nachhaltigen Wirtschaft unterstützen und sehen es als ungemein wichtig, dass weiblichen Vorbilder ihre Ratschläge und Geschichten teilen. Wir haben daher eine neue Podcast Reihe namens „leaders talk” gemeinsam mit dem Karriere- und Leadership-Netzwerk “the female factor” ins Leben gerufen“, freut sich Mahdi Allagha, der Initiator der Podcast-Reihe.



Der Podcast soll als Plattform dienen, um die nächste Generation weiblicher Führungskräfte zu inspirieren und sie bei ihren Karriereplänen mit langjährigem Know-How zu unterstützen. Es werden österreichische weibliche CEOs und Board-Members zu einem ehrlichen Gespräch eingeladen, um aufzuklären welche Wege es gibt in Österreich in eine Führungsposition zu gelangen.



Den Auftakt zur neuen Podcast-Reihe macht Christine Antlanger-Winter, Country Director von Google Austria und ehemalige CEO der Media-Agentur Mindshare Österreich, sie ist seit 2018 in dieser Funktion und hat sich zum Ziel gesetzt, die Bereiche Innovation und digitale Skills in Österreich vorantreiben. Im Gespräch mit Mahdis Gharaei, Co-CEO von the female factor und Podcast Host – Wie wird man eigentlich Google Chefin – wird Antlanger-Winter ihre Erfahrungen über den Weg an die Spitze schildern.



Weitere hochkarätige Podcast-Gäste sind Christiane Noll, Country Director von Avanade, Dr. Sabine Herlitschka, CEO und CTO von Infineon und viele weitere.

Die Podcast-Reihe ist über jegliche Streamingplattformen zugänglich:





*Quelle: EY, Mixed Leadership Barometer Österreich





Über Senat der Wirtschaft:



Der Senat der Wirtschaft ist als parteiunabhängige Unternehmensorganisation eine treibende Kraft zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft und einer globalen Ökosozialen Marktwirtschaft. Er bietet konkretes und praxisorientiertes Know-how für UnternehmerInnen und politische EntscheidungsträgerInnen in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie, Bildung und Gesundheit.

www.senat.at



Über the female factor:



The female factor ist eine globale Karriere- und Leadership Community, mit dem Ziel den “Leadership Gap” weltweit zu schließen. Die Organisation hat vor kurzem die erste europäische Jobplattform für inklusive Arbeitgeber ins Leben gerufen, die diese dabei unterstützt, weibliche Talente anzuziehen und zu halten.

https://www.femalefactor.global



