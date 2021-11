Spirulix Algen-Müsli aus Österreich zum weltweit besten Snack gekürt

Reidling (OTS) - Bei den V-Label-Awards 2021, der wichtigsten internationalen Preisverleihung für rein pflanzliche Produkte, gab es dieses Jahr mit Spirulix einen ungewöhnlichen Sieger in der Snack-Kategorie: ein Müsli voller Algen aus Österreich.

Das prämierte Spirulix Knuspermüsli konnte sich gegenüber beinahe 600 Unternehmen aus 36 Ländern durchsetzen. Ziel der internationalen Preisverleihung war es, die besten Produkte hinsichtlich Geschmacks, Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit in der pflanzlichen Industrie auszuzeichnen.

Genau in diesen Punkten konnte das Startup Spirulix die internationale Jury begeistern. Möglich macht dies die Mikroalge Spirulina, die auf einer eigenen Algenfarm in Reidling, mitten in Niederösterreich, gezüchtet wird.

Die für heimische Verhältnisse ungewöhnliche Zutat versorgt das Spirulix Knuspermüsli neben einer satten grünen Farbe vor allem mit wichtigen Nährstoffen wie Eisen, Magnesium, B-Vitamine & Co bei. Beruhigend: Geschmacklich machen sich die beigefügten Spirulina-Algen nicht bemerkbar.

Dies bestätigt auch Spirulix-Gründer Karl Pfiel: „Bei Spirulina schmeckt man die Qualität. Mit unserer Algenfarm in Österreich können wir erstmals auch wirklich Algen produzieren, die wirklich gut schmecken!“ Neben Müsli bietet das niederösterreichische Startup auch noch Cracker, Nougat und Nahrungsergänzung mit heimischer Spirulina an.

Ob das Müsli wirklich den Titel als bester Snack des Jahres verdient hat, kann man ganz einfach selbst überprüfen: Das prämierte Spirulix Knuspermüsli ist österreichweit im Startup-Regal bei Billa und Billa Plus erhältlich.

Über Spirulix:

Spirulix zaubert aus Spirulina, einer der nährstoffreichsten Pflanzen & Mikroalgen der Welt, jede Menge leckere Snacks & Lebensmittel, um gesunde Ernährung supereinfach zu machen.

Vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Regionalität & Qualität stehen dabei für das grüne Food-Startup im Zentrum. Um das gewährleisten zu können, betreibt Spirulix seit 2015 mitten in Niederösterreich in einem kleinen Ort namens Reidling eine eigene Algenfarm!

Von Knuspermüsli über Cracker, Nougat bis hin zu Nahrungsergänzung – Ein gutes Gewissen hat noch nie so gut geschmeckt.

Über V-Label:

V-Label ist die weltweit führende vegane und vegetarische Handelsmarke in den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik. Als international anerkannte Marke, die 1996 eingetragen wurde, ist V-Label in 50 Ländern vertreten, in denen mehr als 40.000 Produkte als vegetarisch oder vegan zertifiziert wurden.

Rückfragen & Kontakt:

Dominik Kasper

+436645416855

dominik @ spirulix.at

www.spirulix.at