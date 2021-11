33. Ybbsiade - Kabarett, Musik, Kunst & Kultur vom Feinsten!

1. bis 30. April 2022 in Ybbs an der Donau

Ybbs an der Donau (OTS) -

Das 33. Ybbsiade-Programm ist enthüllt!

Der Hotspot der Kulturszene, Ybbs an der Donau, wird im April 2022 zum 33. Mal Austragungsort der Ybbsiade. Der Veranstalter – die Stadtgemeinde Ybbs und das Organisationsteam – blicken positiv in die Zukunft und hoffen auf ein „gesundes“ Frühjahr. Im Rahmen der feierlichen Pressekonferenz wurde gestern das Programm der 33. Ybbsiade, das sich erneut sehen lassen kann, präsentiert. Erstmals findet das Festival in der generalsanierten Ybbser Stadthalle statt.

Dauerbrenner Viktor Gernot eröffnet die Ybbsiade. Gefolgt von KünstlerInnen wie Monika Gruber, Science Busters, Joesi Prokopetz, Omar Sarsam, Alfred Dorfer, Maschek, Reinhard Nowak, Gernot Kulis, Martina Schwarzmann und viele mehr, gesamt 18 Veranstaltungen, versprechen euphorische Ohr- und Lachmuskelfreuden!

Der Ticketverkauf startet bereits am 30. November 2021 österreichweit über oeticket.com! Alle detaillierten Informationen sind auf www.ybbsiade.at abrufbar.



Rückfragen & Kontakt:

Projektkoordinatorin Eva Zemanek

eva.zemanek @ ybbsiade.at, +43 650 27 44 644



Medienagentur IT-Center & Kubid GmbH, Jennifer Gevay

presse @ ybbsiade.at, +43 7412 53345, www.ybbsiade.at