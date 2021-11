LR Schleritzko: Schulterschluss des Landtages schafft stabile Grundlage für die Arbeit der kommenden Jahre

„Danke an Regierungsfraktionen für das Miteinander im Sinne des Landes“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit den Stimmen der Landtagsabgeordneten von ÖVP, SPÖ und FPÖ Niederösterreich wurde heute das erste Doppelbudget Niederösterreichs durch den Landtag beschlossen. „Dem Schulterschluss der Landesregierung ist nun der Schulterschluss des Landtages gefolgt. Dieser schafft eine stabile Grundlage für die Arbeit der kommenden beiden Jahre. Dabei rücken wir ganz klar die wichtigsten Anliegen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in den Fokus unserer Arbeit. Von der Kinderbetreuung über die Pflege, von Investitionen in den Arbeitsmarkt und den Wirtschaftsstandort bis hin zur Mobilitätswende und den 1,5 Milliarden Euro für den Klimaschutz packen wir die großen Herausforderungen unserer Zeit an. Ein großes Dankeschön an die Abgeordneten der Regierungsfraktionen für das Miteinander im Sinne des Landes“, so NÖ Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko in Reaktion auf den Beschluss.

