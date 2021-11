Bei positivem Antigen-Selbsttest: 1450 statt Apotheke

Linz (OTS) - Die Apothekerinnen und Apotheker arbeiten mit ihren Teams unter Hochdruck, um allen Menschen, die einen hochwertigen PCR-Test benötigen, diesen rasch zu ermöglichen. Aufgrund der 3G-Regel am Arbeitsplatz und der steigenden Infektionszahlen ist die Nachfrage nach PCR-Tests aktuell in ganz Österreich außerordentlich hoch. „Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die angespannte Test-Situation bestmöglich im Sinne der Bevölkerung zu lösen. Wenn ein zu Hause durchgeführter Antigen-Selbsttest positiv ist, dann wählen Sie bitte die Nummer 1450. Gehen Sie nicht zum Testen in die Apotheke“, appelliert Mag. pharm. Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich, an die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Der Grund: „Die PCR-Tests in den Apotheken sind nur für asymptomatische Personen vorgesehen und keinesfalls für jene, die sich zu Hause positiv getestet haben.“, ergänzt Mag.pharm. Monika Aichberger, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich.

