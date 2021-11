Secession-Geschäftsführung: Es gibt keinen „Arbeitskampf“

Wien (OTS) - Die Geschäftsführerin der Vereinigung bildender KünstlerInnen Wiener Secession, Annette Südbeck, weist in einer Aussendung die heute von der Gewerkschaft WAS erhobenen Vorwürfe zurück. WAS hatte in einer OTS-Aussendung von einem „Arbeitskampf in der Wiener Secession“ gesprochen. Südbeck: „Ich bedaure diese Eskalation sehr. Ja, es sind uns leider bei der Personalverrechnung im Zuge der Pandemie Fehler unterlaufen. Dafür übernehme ich die Verantwortung und habe in den Gesprächen zugesichert, alle Abrechnungen rückwirkend bis Anfang 2020 zu überprüfen und allfällige Fehlbeträge nachzuzahlen.“

Die Überprüfung der Zeitaufzeichnungen, Urlaubsanträge und Abrechnungen wird bereits mit Hochdruck durchgeführt und voraussichtlich bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein, versichert Südbeck.



Den von der Gewerkschaft geforderten pauschalen Betrag pro MitarbeiterIn von 5.000 Euro – u.a. für eine angebliche Rufbereitschaft – sieht die Geschäftsführerin aber als weitaus überzogen und nicht gerechtfertigt an: „Die Gewerkschaft möchte unser Bemühen, alle MitarbeiterInnen stets über die aktuellen Entwicklungen informiert zu halten und Abstimmungsanrufe für den Fall einer Krankenstandsvertretung als Rufbereitschaft verstanden wissen. Wir haben nie eine Rufbereitschaft angeordnet und können daher diese Forderung auch nicht erfüllen. Auch der Vorwurf, Lockdowns hätten komplett nachgearbeitet werden müssen, entspricht so nicht der Wahrheit.“



Die Gewerkschaft WAS vertritt sechs geringfügig Angestellte (von 32 Beschäftigten), die selbst jedoch weder das Gespräch mit der Geschäftsführung noch mit dem Betriebsrat gesucht haben.

„Wir haben uns wirklich bemüht, trotz widriger Umstände alle unsere MitarbeiterInnen durch die Krise mitzunehmen – auch die geringfügig Beschäftigten, für die Kurzarbeit nicht möglich war. Daher bin ich von der gewählten Vorgangsweise auch persönlich sehr enttäuscht“, so Südbeck abschließend.



Die Vereinigung bildender KünstlerInnen Wiener Secession ist das heute weltweit älteste unabhängige, ausdrücklich der zeitgenössischen Kunst gewidmete Ausstellungshaus, das durchgehend von KünstlerInnen geführt wird.





