CULTIVA HANFEXPO Business Brunch

Seien Sie unser Gast!

Wien (OTS) - Ganz nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ möchten wir Sie recht herzlich zu unserem Business Brunch am Freitag, 19. November in der Zeit von 8:00–11:00 Uhr in unsere Business Lounge einladen.

Uns allen ist es wichtig, dauerhafte Beziehungen zu knüpfen, auf die man sich verlassen kann. Und wo geht das besser als bei einem Business Brunch mit ExpertInnen, die im selben „Universum“ tätig sind?

Der Business Brunch bietet den perfekten Platz, um sich mit KollegInnen aus der Branche auszutauschen. Bei einem gemütlichen Zusammentreffen mit Kaffee und weiteren Köstlichkeiten können Sie sich Tipps holen und Ihr Netzwerk ausweiten.

Wir freuen uns, Sie in unserer Business Lounge begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine erfolgreiche CULTIVA HANFEXPO Messe!

Ihr CULTIVA HANFEXPO Team

CULTIVA HANFEXPO

Die CULTIVA HANFEXPO findet von 19.-21. November erstmalig in der MARX HALLE statt! Sie ist die exklusivste Fachmesse für Cannabis in Österreich und zählt nun mit über 200 Ausstellern in Europa zu einer der größten Hanfmessen.

Datum: 19.11.2021, 08:00 - 11:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.cultiva.at/

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Nitsche

presse @ bluues.com

+43 1 890 87 71 - 650