SPÖ-Muchitsch: Notstandshilfe auf Höhe des Arbeitslosengeldes anheben

Wien (OTS/SK) - Eine Anhebung der Notstandshilfe auf die Höhe des Arbeitslosengeldes forderte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Donnerstag in der Budgetdebatte des Nationalrates. Muchitsch, der einen dementsprechenden Entschließungsantrag einbrachte, forderte weiters dringend mehr Maßnahmen und mehr Anreize zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. 43 Prozent aller Arbeitslosen sind Langzeitbeschäftigungslose, hier müsse gehandelt werden. ****

Trotz Hochkonjunktur gibt es heute um 21.000 Langzeitarbeitslose mehr als vor Corona, nämlich insgesamt 114.000. Die Mitarbeiter des AMS leisten hervorragende Arbeit, es brauche aber weitere Maßnahmen. Muchitsch bedauerte in diesem Zusammenhang, dass die Regierung nicht bereit sei, die von der SPÖ vorgeschlagene „Aktion 40.000“ umzusetzen. „Es braucht Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose im Öffentlichen Dienst, in Bund, Ländern und Gemeinden sowie bei Hilfsorganisationen. Nur so wird das Ziel, die Zahl der Langzeitarbeitslosen unter 100.000 zu bekommen, zu erreichen sein“, schloss der SPÖ-Sozialsprecher. (Schluss) PP/lp

