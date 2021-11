Europas größter Online-Gebrauchtwagenhändler Carvago kommt nach Österreich

Ab sofort können 680.000 Fahrzeuge aus Europa online gekauft werden

Wien/Prag (OTS) - Das erfolgreiche europäische Start-Up revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt. Carvago bietet Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Gebrauchtwagen aus ausgewählten europäischen Märkten über das Internet zu kaufen – inklusive Lieferung nach Hause, sechsmonatiger Garantie, Finanzierung und Fahrzeugzulassung sowie die innovative CarAudit™-Zertifizierung und einer 14tägige Rückgabegarantie. www.carvago.com

Mit dem heutigen Start in Österreich bietet Carvago.com mit seiner Plattform für Gebrauchtwagen Kund:innen die Möglichkeit, zertifizierte Gebrauchtwagen aller in Europa vertretenen Marken und Modelle online zu kaufen.

Alle Rechte eines Onlinekaufs nun auch für Autos

Mittels intelligenter Analysetools analysiert Carvago täglich mehr als sechs Millionen Gebrauchtwageninserate aus ganz Europa nach strengen Kriterien. Nur Fahrzeuge, die dem Qualitätsanspruch des Unternehmens entsprechen, werden auf Carvago.com angeboten. Bei Kaufentscheidung wird der PKW von Carvago angekauft und dem Kunden bereitgestellt. Dabei kümmert sich Carvago um alle rechtlichen, technischen und logistischen Details. „Mit Carvago wird der Gebrauchtwagenkauf erstmals zum vollwertigen Online-Geschäft und damit haben Verbraucherinnen und Verbraucher auch alle Rechte eines Onlinekaufs. Dazu zählt neben dem 14 Tage-Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen auch die Lieferung bis vor die eigene Haustür“, so Jakub Šulta, CEO von Carvago.

Gebrauchtwagenkauf ohne Überraschungen durch den technischen CarAudit™

Der Kauf eines Gebrauchtwagens ist oft intransparent und birgt viele Risiken. Nach dem strengen Zulassungsverfahren folgt eine ausführliche technische CarAudit™-Prüfung durch zertifizierte KFZ-Prüfstellen. „Der Gebrauchtwagenkauf ist für Verbraucher:innen mit vielen Unsicherheiten verbunden. Man erkennt oft nicht auf Anhieb, ob ein Fahrzeug in Ordnung ist oder einen versteckten Mangel birgt. Mit dem umfassenden Check unserer Gebrauchtwagen im Rahmen der CarAudit™-Prüfung beseitigen wir all diese Vorbehalte”, so Jakub Šulta.



Über Carvago.com

Carvago ist ein europäischer Online-Gebrauchtwagenhändler. Seit der Markteinführung im Oktober 2020 in Tschechien durch Jakub Šulta arbeitet das Unternehmen daran, den Handel mit gebrauchten Fahrzeugen für Verbraucher:innen transparenter zu gestalten. Zur Erreichung dieses Ziels hat Carvago eine CarAudit-Prüfung entwickelt, mit welcher der technische Zustand der PKWs von unabhängigen Werkstätten überprüft und zertifiziert wird. Alle Autos von Carvago sind jünger als 10 Jahre und haben weniger als 160.000 Kilometer Laufleistung. Weiters gibt es eine Garantie von mindestens 6 Monaten und ein gekauftes Fahrzeug kann innerhalb von 14 Tagen ohne die Angabe von Gründen wieder zurückgeben.

Bildmaterial zum Download: https://bit.ly/30BnAMl

Rückfragen & Kontakt:

comm:unications, Consulting & Services

Alexandra Damms, Tel. : +43 (0)1 315 14 11-47, alexandra.damms @ communications.co.at