Festtagsschmankerl Karpfen – Tradition im Waldviertel

TV-Magazin "Land und Leute", Samstag, 27. November 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Im Oktober und November wird im Waldviertel in Niederösterreich traditionell abgefischt. Bekannt ist die Region für den Waldviertler Karpfen. Das „Land und Leute“-Team ist beim Abfischen am Winkelauerteich in Pfaffenschlag dabei, hier werden die Karpfen nach ihrer Größe und somit als Speise- oder Besatzfisch sortiert. Die Experten zeigen, wie das funktioniert und erklären, warum sich der Karpfen gerade in dieser Region so wohl fühlt. Der Waldviertler Karpfen ist ausgezeichnet mit dem Gütesiegel AMA Genussregion, womit etwa die regionale Herkunft und eine hohe Produkt- und Verarbeitungsqualität garantiert wird. Der heimische Fisch kann in der Küche vielseitig verwendet werden und hat jetzt zu den Feiertagen wieder Hochsaison. Waldviertler Gastronomen präsentieren ihre Karpfenrezepte für die kommenden Weihnachtsfeiertage – Köstlichkeiten ganz im Zeichen der Regionalität.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 27. November:

*Bienenstockluft bringt Publikumssieg

Der innovative Imker Christoph Hauslauer aus St. Ulrich bei Steyr in Oberösterreich ist „Land und Leute“ Favorit 2021. Seine Atemwegstherapie mit Luft direkt aus dem Bienenstock hat den größten Zuspruch bei den Zuschauern gefunden.

*Bodengesundheit im Fokus

Artenvielfalt, Erosionsschutz und ein verbesserter Bodenaufbau – die Vorteile einer Zwischenbegrünung auf Äckern sind vielfältig. Ein Lokalaugenschein im niederösterreichischen Mostviertel.

*Unterwegs mit der AMA Kontrolleurin

Sandra Ziegler kontrolliert die Einhaltung der AMA Richtlinien für Rinderhaltung bei einem Landwirt in Oberösterreich. Das „Land und Leute“-Team begleitet sie dabei.

*Süßes Weihnachtsbrauchtum

Vier Generationen backen im oststeirischen Birkfeld gemeinsam das traditionelle Apfelbrot – ein Fixpunkt im Advent. Ein Blick in das "europäische Weihnachtskochbuch" bringt weitere interessante Rezepte für die Weihnachtszeit.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572