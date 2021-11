Corona – SPÖ-Deutsch: „Corona-Lage so schlimm wie noch nie: Bevölkerung muss für Fehler und Versagen von Sebastian Kurz bezahlen“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Katastrophale vierte Corona-Welle ist Erbe von Kurz“ – Schallenberg als Kurz‘ Nachlassverwalter setzt dessen verantwortungslose Politik fort

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik an Ex-ÖVP-Kanzler Kurz und seinem desaströsen Corona-Management geübt, das immer schlimmere Folgen nach sich zieht. „Immer wieder hat Sebastian Kurz der Bevölkerung vorgelogen, dass die Pandemie vorbei sei. Im Sommer hat sich Kurz in ganz Österreich mit der gemeingefährlichen Botschaft ‚Die Pandemie gemeistert, die Krise bekämpft‘ plakatieren lassen. Gleichzeitig hat er die so wichtige Impfkampagne abgedreht, statt alles daran zu setzen, die Impfquote zu erhöhen. Außerdem hat die Regierung Kurz nichts aus ihren Fehlern gelernt, den Sommer wieder verschlafen und sich nicht auf den Corona-Herbst vorbereitet. Seit Monaten haben Expert*innen vor einer dramatischen Entwicklung gewarnt. Doch die Regierung Kurz hat all diese Warnungen ignoriert und tut jetzt überrascht. Die Folgen dieser verantwortungslosen Corona-Politik von Kurz sehen wir jetzt. Die Corona-Lage ist so schlimm wie noch nie. In Österreich wütet eine Corona-Welle, die heftiger ist als je zuvor. Es gibt immer mehr Corona-Tote zu beklagen, die Corona-Neuinfektionen sind mit 15.145 Fällen auf einem Rekordhoch, die Intensivstationen sind überfüllt, in einem Krankenhaus in Oberösterreich sind so viele Menschen gestorben, dass die Leichen in Gängen abgelegt werden mussten, Krankenhäuser in Salzburg stehen vor dem Kollaps und bereiten Triagen vor“, so Deutsch, für den klar ist: „Die katastrophale vierte Corona-Welle, die viele Menschenleben kostet und viel Leid verursacht, ist das Erbe der Politik von Sebastian Kurz, für dessen Fehler und Versagen die Bevölkerung bezahlen muss. Dass Schallenberg als Kurz‘ Nachlassverwalter dessen verantwortungslose Corona-Politik und Management by Chaos fortsetzt, ist unfassbar und grob fahrlässig“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

