Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 19.11.: Magenta-Österreich-Chef Andreas Bierwirth im Interview

Wien (OTS) - „Mehr Zug zur Digitalisierung“ lautet der Titel des Interviews, das Volker Obermayr mit Magenta-Österreich-Chef Andreas Bierwirth geführt hat – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 19. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Digitalisierung des Lebens gewinnt rasant an Tempo. Auch aufgrund der Pandemie sind Breitband und Mobilfunk stark gefragt -sei es in Unternehmen, Schulen oder zu Hause. Die Krise hat noch deutlicher gemacht, wie groß der Abstand Europas gegenüber den USA und China bei digitaler Infrastruktur sowie Anwendungen ist. Volker Obermayr spricht mit Magenta-Österreich-Chef Andreas Bierwirth über den großen Nachholbedarf in der EU, über die Digitalisierung als essenziellen Wohlstandsfaktor und die Folgen der Krise für die Telekombranche.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at