„Manmaker“ bei „Was gibt es Neues?“ am 19. November in ORF 1

Mit Beimpold, Straßer, Gröbner, Schreiner und Schöller

Wien (OTS) - Die neue Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ feiert am Freitag, dem 19. November 2021, um 22.45 Uhr in ORF 1 den „Internationalen Männertag“. Am Ratepult nehmen dazu Ulrike Beimpold und Katharina Straßer an den Außenpositionen Platz, dazwischen sitzen die Herren Severin Gröbner, Clemens Maria Schreiner und Rudi Schöller und überlegen sich witzige Antworten – etwa zu Oliver Baiers erster Frage passend zum Thema nach dem „Manmaker“. Der Autor und Musiker Daniel Wisser steuert die Promifrage bei und möchte wissen, was man unter einem „Pfaffenstück“ versteht.

