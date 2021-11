ORF III am Freitag: Dreiteiliger Theaterabend mit „Minister gesucht“ und „Der Panther“ aus den Wiener Kammerspielen

Außerdem: „Kreisverkehr – Eine Groteske von und mit Otto Grünmandl“ aus der Kulisse Wien; tagsüber Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 19. November 2021, präsentiert ORF III Kultur und Information einen abwechslungsreichen Theaterabend: Auf dem Programm stehen der Schwank „Minister gesucht“, gefolgt von der Tragikomödie „Der Panther“ – beide Stücke aus den Wiener Kammerspielen 1985 bzw. 2008. Abschließend zeigt ORF III außerdem „Kreisverkehr – Eine Groteske von und mit Otto Grünmandl“ aus der Kulisse Wien 1994.

Tagsüber ab 9.00 Uhr überträgt „Politik live“ die finale Nationalratssitzung der Woche, die Themen abseits des Budgets gewidmet ist. Debattiert wird ein Pfandbriefgesetz, Verschärfungen im Vereins-, Waffen-, und Sprengmittelgesetz oder die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes, das Pfand auf Einwegflaschen und Dosen bringen soll. Weiters werden die Erhöhung kleiner Pensionen für 2022, eine Fünf-Parteien-Entschließung gegen den weiteren Ausbau des Atomkraftwerks Paks und die Verlängerung der Zuschüsse für COVID-19-Betriebstestungen bis Jahresende behandelt.

Im Hauptabend zeigt „So ein Theater“ Fritz Eckhardts Komödie „Minister gesucht“ (20.15 Uhr). Richard Stapler (Kurt Heintel) hat sich längst mit dem Familienleben mit all seinen Höhen und Tiefen abgefunden. Frau Marion (Senta Wengraf) lebt in den Tag hinein, Sohn Robert (Friedrich Hammel) hat sein Studium in Berlin abgebrochen, Tochter Lisa (Flora Csulak) versucht ihre Männergeschichten zu verheimlichen und Hausmädchen Elli (Elfriede Ott) agiert wie gewohnt schnippisch. Dieser normale Alltag scheint jedoch aus dem Ruder zu geraten, als eines Tages Staplers Schulfreund Friedrich Graf (Franz Stoß) auftaucht, um ihm die Stelle des Wirtschaftsministers schmackhaft zu machen.

Anschließend um 22.10 Uhr folgt Felix Mitterers melancholische Tragikomödie „Der Panther“. Eine alte Dame (Elfriede Ott) hat einen älteren Herrn (Fritz Muliar) beim Einparken angefahren. Im folgenden Gespräch erkennen sie viele Gemeinsamkeiten. Ist es nur ein generationsbedingter Gleichklang oder verbindet sie viel mehr? Jedenfalls sind beide froh, der Vereinsamung zu entkommen. Der Theaterabend schließt um 23.35 Uhr mit „Kreisverkehr – Eine Groteske von und mit Otto Grünmandl“. Grünmandl setzt sich in seinem berühmten szenischen Monolog humoristisch mit den Absurditäten der österreichischen Straßenverkehrsordnung auseinander.

