Christina Cervenka und Michael Glantschnig ermitteln in „Immerstill“ (AT)

Eva Spreitzhofer inszeniert dritten Kärntner Landkrimi

Wien (OTS) - Bevor schon demnächst zwei neue Filme aus der ORF-Landkrimi-Schmiede ihre ORF-1-Premiere feiern („Flammenmädchen“ am 21. Dezember und „Vier“ voraussichtlich am 18. Jänner), wird auch schon wieder für Nachschub gesorgt: Ins fiktive – und titelgebende – „Immerstill“ (AT) verschlägt es das ORF-Erfolgsformat, das nun zum dritten Mal Halt in Kärnten macht. Denn nachdem ihre Schwester und deren Freundin verschwinden, kehrt Hauptdarstellerin Christina Cervenka in ihre Heimat zurück, um diesen neuen Fall gemeinsam mit dem von Michael Glantschnig gespielten Polizisten und Ex-Freund zu lösen. Neben den beiden Klagenfurter/innen stehen seit Dienstag, dem 16. November 2021, in weiteren Rollen u. a. auch Dominik Warta, die in Völkermarkt aufgewachsene Julia Cencig, Michael Weger, Caroline Frank, Gregor Seberg und Fritz Egger vor der Kamera. Ihr Landkrimi-Regiedebüt feiert Eva Spreitzhofer. Für das Drehbuch zeichnen Wolf Jakoby und Eva Spreitzhofer nach Roman Klementovic’ gleichnamigem Roman verantwortlich. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember. Zu sehen sein soll „Immerstill“ (AT) voraussichtlich 2022 in ORF 1.

Mehr zum Inhalt

Lisa Schiller (Christina Cervenka) hat ihr Heimatdorf Immerstill weit hinter sich gelassen und betreibt einen kleinen Cupcake-Laden in Wien. Als ihre jüngere Schwester Marie (Helena Dorothea Greiner) und deren Freundin Natalie (Marie Korb) plötzlich verschwinden, kehrt sie zurück, um auf eigene Faust nach den Vermissten zu suchen. Doch Immerstill macht seinem Namen alle Ehre und noch bevor Lisa mit Hilfe ihres Ex-Freundes, dem Polizisten Patrick (Michael Glantschnig), einer richtigen Spur nachgehen kann, wird ein totes Mädchen in den Auen der Drau gefunden ...

„Immerstill“ (AT) ist eine Produktion der Graf Film in Koproduktion mit dem ORF und dem ZDF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und der Carinthia Film Commission / Land Kärnten.

Zur Einstimmung auf den neuen Kärntner Landkrimi finden sich alle bisherigen Folgen der kompletten Landkrimi-Reihe zum Nachsehen auf Flimmit (www.flimmit.at).

