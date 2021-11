webAD 2021: WienTourismus-App „ivie“ gewinnt als beste App

Wien (OTS/RK) - Beim webAD des interactive advertising bureau austria (IAB), dem wichtigsten Award der österreichischen Digitalwirtschaft, gewann der WienTourismus Gold in der Kategorie „Beste Webseite, App & E-Commerce“ für seine City-Guide-App „ivie“.

Der iab webAD ehrt herausragende Onlinewerbemaßnahmen in Österreich und ist der wichtigste Award der österreichischen Digitalwirtschaft. Am 17. November wurde er zum 19. Mal vergeben. Aus 185 Einreichungen in 16 Kategorien gewann der WienTourismus in der Kategorie „Beste Webseite, App & E-Commerce“ die begehrte Auszeichnung in Gold.

Tourismusdirektor Norbert Kettner

„Bei der Entwicklung von ‚ivie‘ haben wir die realen Bedürfnisse von Reisenden in den Mittelpunkt gestellt. ‚ivie‘ soll den Wien-Aufenthalt mit nützlichen Features für alle Lebenslagen verbessern. Als reichweitenstarker Kanal hilft sie uns, Wien als lebendige Metropole zu positionieren, die durch die Coronakrise nichts an Attraktivität verloren hat. Die Auszeichnung als beste App Österreichs ist eine große Ehre und motiviert uns, mit zukünftigen Ausbaustufen noch mehr unvergessliche Wien-Erlebnisse zu kreieren.“

Die in Zusammenarbeit mit Endava (Konzept und Programmierung), seite zwei (Design) und Unit (Filmproduktion) entwickelte App „ivie“ des WienTourismus ist als Digital City Advisor eine ideale Begleiterin für Gäste und Bewohner:innen gleichermaßen. Sie beinhaltet neben über 1000 Locations auch Stadtspaziergänge und Gastronomie-Empfehlungen. Mit überraschenden Zahlen, Daten, Fakten und multimedial aufbereiteten Hintergrund-Storys setzte „ivie“ neue Maßstäbe im Storytelling und gibt wertvolle Infos, die den Benutzer:innen auch ein anderes, unbekanntes Wien näherbringen. Darüber hinaus zeigt die App unter anderem auch live die Besucher:innen-Frequenz der gelisteten Sehenswürdigkeiten.

Link: https://ivie.wien.info

