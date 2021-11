Kardiologen warnen: Versorgung von Herzpatienten in Gefahr

UT: Steigende Zahl von COVID-19-Fällen führt zu besorgniserregenden Versorgungsengpässen

Wien/Innsbruck/Graz (OTS) - Aufgrund der in den letzten Tagen in mehreren Bundesländern Österreichs offensichtlich gewordenen und sehr besorgniserregenden Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern, die auf die massiv angestiegene Zahl von COVID-19-Fällen zurückzuführen sind, zeigt sich Univ.-Prof. Dr. Bernhard Metzler (Innsbruck), Präsident der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG), sehr besorgt. "Die kardiovaskuläre Versorgung ist lebensrettend und lebensverlängernd, seien es die Herzinfarktversorgung oder akut notwendige Herzklappeneingriffe. Die derzeitige Corona-Situation beeinträchtigt in negativer Weise die reguläre Versorgung von Patienten mit Herzleiden massiv“, so der ÖGK-Präsident. "Herzerkrankungen sind in der westlichen Welt weiterhin die wichtigste Krankheits- und Todesursache. Die Politik und die Gesundheitsbehörden sind nun gefordert, die kardiovaskuläre Grundversorgung zu gewährleisten.“

COVID-bedingte Einschränkungen in der Versorgung sowie damit einhergehende "Kollateralschäden“ bei der Herzinfarktversorgung und die dadurch schwereren Verläufe seien weltweit in der ersten Corona-Welle bereits zweifelsfrei gezeigt worden, betont Prof. Metzler. "Eine Wiederholung solcher 'Kollateralschäden' gilt es nun zu vermeiden.“

Die Bevölkerung sei aufgefordert, so die ÖKG, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen bzw. die erforderliche Booster-Impfung durchführen zu lassen und dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch die Mitmenschen zu schützen. "Die Intensivbetten werden größtenteils von nichtgeimpften COVID-19-Patienten benötigt", so Univ.-Prof. Dr. Daniel Scherr (Graz), Sekretär der ÖKG. Er betont die Wichtigkeit einer hohen Durchimpfungsrate und ruft alle Patienten mit Herzbeschwerden auf, "trotz der COVID-19 Situation, diese Beschwerden ernst zu nehmen und ärztliche Hilfe aufzusuchen.“

Rückfragen & Kontakt:

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Metzler: 0664 1787408

Univ.-Prof. Dr. Daniel Scherr: 0664 3114671