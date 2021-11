Award für erfolgreiche SAP-Einführung geht an Saatbau Linz

SAP Quality Awards honorieren professionelles Projektmanagement

Graz/Wien (OTS) - Wien/Graz, 17.11.2021: Die Saatbau Linz wird für die erfolgreiche CRM-Einführung ausgezeichnet. Mit den SAP Quality Awards werden jährlich SAP-Implementierungen prämiert, die sich durch eine präzise Projektplanung sowie eine schnelle und kosteneffiziente Umsetzung nahe am SAP Standard auszeichnen. Der internationale Saatgutkonzern mit Sitz in Leonding, Oberösterreich, hat mit der vorbildhaften Einführung von SAP Sales Cloud in der Kategorie Rapid Time to Value überzeugt.

22 Einreichungen, 15 Nominierungen, 3 Gewinner.

Die Verleihung fand unter strenger Einhaltung der Covic-19 Regeln am 9.11. im Palais Coburg in Wien statt. Aus insgesamt 22 Einreichungen aus ganz Österreich gingen letztlich 3 Projekte als Grand Winner hervor, die anhand der 10 SAP Qualitätskriterien als herausragend bewertet wurden. Die CRM-Einführung der Saatbau Linz zusammen mit Digitalisierungspartner B4B Solutions punktete mit hervorragender Qualität, ausgezeichnetem Projektmanagement und rascher Implementierung.

So gelingt die erfolgreiche SAP Implementierung

„think big, start small, act fast“ so lautet nicht etwa die Beschreibung der Award Kategorie Rapid Time to Value. Vielmehr ist dies der erste Tipp von Martin Schönauer, Leiter Informationsmanagement bei der Saatbau Linz, auf die Frage nach seinen persönlichen Erfolgskriterien für IT-Projekte. „Think big bedeutet für mich, dass ich das strategische Ziel ausdefiniert habe. In diesem Fall war klar: Für eine zeitgemäße Kundenbetreuung braucht es eine moderne Software, die den stark gewachsenen Konzern zudem mit schlanken Prozessen im Ausbau der Wettbewerbsstärke unterstützt. Danach geht es darum, das Projekt mit einer Grundfunktionalität zum Go-Live zu bringen, das meine ich mit start small. Und hinter act fast steckt ganz simpel die Erkenntnis, dass sich Projekte bei zu langer Dauer totlaufen. Schnelles Arbeiten ist ein absolutes Erfolgskriterium. An dieser Stelle möchte ich unserem Team ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Alle Beteiligten haben einen Top-Job gemacht und in kurzer Zeit Enormes geleistet. Dass diese Teamleistung nun mit einem Award belohnt wird, freut mich ganz besonders. Bei jedem meiner Digitalisierungsprojekte hat sich zudem die 4-P Regel bewährt: Produkt – Partner – Preis – Proof of Concept. Welche Funktionen bietet mir das Produkt? Können wir mit dem Partner gut zusammenarbeiten? Stimmt der Preis? Überzeugt der Proof of Concept? In diesem Prozess ist die Firma B4B Solutions mit dem Produkt Cloud 4 Customer als eindeutiger Sieger hervorgegangen.”

Wettbewerbsfaktor Digitalisierung

Ulla Lambauer, Cloud Consultant, hat die Projektleitung seitens der B4B Solutions verantwortet: „Wir freuen uns, die Saatbau Linz auf Ihrer digitalen Transformation in Sachen Customer Experience begleiten zu dürfen, und gratulierten herzlich zum Award! Das gesamte Projektteam hat hier wirklich Großartiges geleistet. Wir haben im Projekt zudem ein besonderes Augenmerk auf das Mitarbeitererlebnis gelegt und zahleiche Integrationen und Entwicklungen umgesetzt, die den Arbeitsalltag einfacher und schneller gestalten.“ Ergänzend zur SAP-Einführung wurden die Skype for Business Integration (CTI), der Double Opt-In Service, KSV-Check, UID-Prüfung und der Sortenreport implementiert.

Nun heißt es Daumen halten für die nächste Auszeichnung: Als Grand Winner nimmt Saatbau Linz automatisch an den SAP Regional Quality Awards teil. Dort messen sich alle Gewinner aus der SAP Region MEE.

