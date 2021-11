Digitalisierung und Klimaschutz: Mitarbeiter*innen der MA 01 pflanzen 2020 neue Bäume

Wien-Digital-Wald: Kooperation mit dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien: Sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Wien (OTS) - Auf einem rund 3.000 m2 großen Areal in der Nähe des Bürostandortes von Wien Digital im 22. Bezirk haben die Mitarbeiter*innen der MA 01-Wien Digital in Zusammenarbeit mit dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien kürzlich ganze 2020 neue Bäume gesetzt. Innovationsstadträtin Ulli Sima, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky sowie der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy haben sie tatkräftig unterstützt und bedanken sich für das Engagement.

Mit Eichen, Ahorne, Linden, Kirschen, Hainbuchen, Haselnuss-, Liguster-, Schlehdorn- und Dirndlsträuchern entsteht damit zwischen Stadlauer Straße, Rothergasse und Feuerwehrweg ein neues Naherholungsgebiet, das nicht nur die Mitarbeiter*innen von Wien Digital nutzen werden.

Die Bäume und Sträucher wurden vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien ausgewählt und von Wien Digital und younion - Die Daseinsgewerkschaft gesponsert. „Danke an die so engagierten Mitarbeiter*innen der MA 01 und an die Gewerkschaftsvertretung, eine echt tolle Idee, gemeinsam Bäume zu pflanzen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Schon mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Bürogebäudes hat die Abteilung dazu einen wichtigen Beitrag geleistet”, freut sich Innovationsstadträtin Ulli Sima über das Engagement.

„Erholungsflächen mit heimischen Pflanzen tragen im städtischen Bereich wesentlich zur Lebensqualität bei. Das Stadtklima profitiert vom kühlenden Effekt der Grünräume”, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Idee zu dem Wald wurde bereits im Vorjahr geboren. Anstelle einer gemeinsamen Feier zum Jahresausklang, die wegen Corona nicht stattfinden konnte, beschlossen Abteilungsleitung und Gewerkschaftsvertretung younion, eine gemeinsame Aktion zu setzen, die nachhaltig für die Mitarbeiter*innen, aber auch für Wiener*innen ist. Die Aktion soll auch auf die Covid-19 Situation im Jahr 2020 hinweisen und als Erinnerung daran verstanden werden.

„Die Pflanzung der Bäume und Sträucher soll ein Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzeichen setzen und außerdem ein neues Naherholungsgebiet für die Öffentlichkeit schaffen,” so Forstdirektor Andreas Januskovecz. Bäume filtern Schadstoffe aus der Luft, binden durch Photosynthese Kohlendioxid und halten die Erderwärmung in Schach. Daher wurde mit dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien Kontakt aufgenommen, um für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einen Baum zu pflanzen. Daraus wurde dann ein “Jahreszahlen –Wald”, der den Namen der Abteilung trägt und in Gehweite des Büros liegt. Zu den Bäumen wurden auch Sträucher gepflanzt, um Tieren einen natürlichen Lebensraum und auch Futter zu bieten.

„Es freut mich ganz besonders, dass wir eine der ersten Abteilungen sind, die einen eigenen Wald als Zeichen für Klimaschutz aufforsten durften. Das ist ein weiterer Beitrag von Wien Digital für “Green IT”, die Nachhaltigkeit in der Digitalisierung aufzeigt”, hält Werner Nabicht, Leiter von Wien Digital fest.

Manfred Obermüller, Vorsitzender der Hauptgruppe 1 ergänzt: “Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, der zweitbeste ist jetzt - sagt eines der vielen chinesischen Sprichwörter. Mit dem Wald möchten wir unseren Mitarbeiter*innen ein Naherholungsgebiet vor dem Arbeitsplatz bieten und gemeinsam einen Schritt in eine bessere Zukunft gehen.“

