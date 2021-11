„Salzburg heute“ hat eine neue Moderatorin

Wien (OTS) - Der ORF Salzburg verstärkt sein Moderatorinnen-Team für die Fernsehsendung „Salzburg heute“. Am Samstag, dem 20. November 2021, um 19.00 Uhr wird ORF-Redakteurin Katharina Garzuly zum ersten Mal die Salzburger/innen begrüßen. Die 39-jährige ORF-Journalistin wurde in einem umfassenden Auswahlprozess unter Publikumsbeteiligung ausgewählt. Sie wird die Sendung „Salzburg heute“ in Zukunft abwechselnd mit Conny Deutsch, Viola Wörter, Andreas Landrock, Harald Manzl und Thomas Mussger präsentieren.

Die gebürtige Salzburgerin Katharina Garzuly studierte Geschichtswissenschaft in Salzburg und Wien. Nach dem Abschluss des Studiums absolvierte sie das einjährige Kolleg am Kuratorium für Journalismus in Salzburg. Ihren Berufswunsch Journalistin verfolgte sie seit Kindheitstagen zielstrebig und arbeitete während ihres Studiums schon in der Redaktion eines Kulturmagazins. Schließlich startete sie ihre Karriere 2012 im ORF-Landesstudio.

Zunächst arbeitete Garzuly als Redakteurin für Radio Salzburg und „Salzburg heute“. Seit 2012 ist sie im Landesstudio trimedial – also für TV, Radio & online – eingesetzt. Bekannt ist Katharina Garzuly auch von zahlreichen Live-Einstiegen: So berichtete sie z. B. live vom Einsatz in der Riesending-Höhle im Untersberg oder mitten aus dem Schneechaos im Winter 2019. In den vergangenen Jahren gestaltete Garzuly vermehrt Fernsehbeiträge und berichtete in den Sondersendungen live von Landtags- und Gemeinderatswahlen.

Als Journalistin ist Katharina Garzuly praktisch in allen Ressorts von Politik bis Kultur, Chronik bis Wirtschaft und Sport zu Hause. Außerdem führte sie zahlreiche zeitgeschichtliche Interviews für Dokumentationen, gestaltete Beiträge für „Aktuell nach eins“ und „Aktuell nach fünf“, meldete sich in Live-Einstiegen bei „ZIB“-Sondersendungen, wie z. B. während der Flüchtlingskrise, und ist immer wieder in den Nachrichtensendungen in ORF 2 bundesweit präsent.

„Ich freue mich sehr, dass ich künftig das Ergebnis der täglichen intensiven Arbeit unseres ganzen Teams am Abend den Salzburgerinnen und Salzburgern präsentieren darf! Für mich wird damit tatsächlich ein Kindheitstraum wahr – Journalistin wollte ich immer schon werden und ‚Salzburg heute‘ ist seit ich denken kann ein Fixtermin zu Hause. Ich freue mich auf viele tagesaktuelle, spannende, schöne und kritische Geschichten aus Salzburg und den Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern in der Radio-Salzburg-‚Mittagszeit‘. Es ist mir ein großes Anliegen, nah dran zu sein – an den Menschen und dem, was sie bewegt“, sagt die Mutter zweier Söhne über ihre neue Aufgabe.

„Mit Katharina Garzuly freut es mich, eine facettenreiche Journalistin für das ,Salzburg heute‘-Team gewinnen zu können. Die Entwicklung von weiteren Kompetenzen und die Förderung von Talenten ist aus meiner Sicht eine Kernaufgabe. ,Salzburg heute‘ ist eines der beliebtesten und meistgesehenen TV-Formate im Land und zudem die erste tägliche Nachrichten- und Magazinsensendung des ORF, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde“, sagt Landesdirektor Christoph Takacs.

