Himmelbauer: Bitte lassen Sie sich impfen!

ÖVP-Abg. hat sich heute Grippeschutzimpfen lassen und bedauert die zahlreichen Fake-News auf Social Media – Gesundheit müsste oberste Priorität haben

Wien (OTS) - Einen eindringlichen Impfappell richtete heute, Mittwoch, die ÖVP-Abg. Eva Maria Himmelbauer an die Bevölkerung. Nur durch eine hohe Covid-Impfquote können wir die Pandemie besiegen, so die Abgeordnete, die ihr zweites Kind erwartet und sich heute zusätzlich Grippeschutzimpfen ließ, „denn auch die Grippeschutzimpfung ist für mich eine wichtige Maßnahme zur Vorsorge“. Und zu den kursierenden Fake-News stellt die Abgeordnete fest: „Selbstverständlich hat die zuständige Ärztin diese Impfung im elektronischen Impfpass eingetragen. Zusätzlich hat sie mir, weil ich meinen gelben Impfpass nicht mithatte, den leeren Impfstoffbehälter mit der Chargennummer zum Einkleben gegeben, was ich dann auch gemacht habe.“

„Impfungen senken das Risiko für Mutter und Kind, schwer zu erkranken. Das gilt sowohl für die Grippe- als auch für die Covid-Impfung“, so Himmelbauer. Dass Schwangere gegen COVID-19 geimpft sein sollten, sei mittlerweile gut belegt, so die Abgeordnete. „Eine Schwangerschaft ist eine besondere Zeit für jede Frau, wo sie nicht nur an sich, sondern auch an ihr noch ungeborenes Kind denken sollte. Auch ich möchte mich und mein Kind damit schützen, um das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder das Risiko für eine Frühgeburt zu minimieren.“

Himmelbauer wies zudem darauf hin, dass rund 75 Prozent der Covid-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen nicht oder nur unvollständig geimpft seien. „All jenen, die mit Fake-News und Falschinterpretation auf Social Media agieren, würde ich dringend empfehlen, gerade bei diesem so heiklen Thema, vorher nachzudenken. Hier geht es um die Gesundheit, diese hat oberste Priorität“, hob die Mandatarin hervor, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Rekordwert erreicht hat. „Innerhalb eines Tages sind 14.416 Neuansteckungen hinzugekommen, so viel wie noch nie seit Beginn der Pandemie – Impfen ist daher wichtiger denn je.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at