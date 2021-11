Barbara Stöckl im Gespräch mit Manfred und Lizette Zöschg, Thomas Spitzer, Nina Kraft und Jakob Schubert

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 18. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 18. November 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 Musiker und Ex-EAV-Mastermind Thomas Spitzer, ORF-Moderatorin und „Dancing Star“ Nina Kraft, Profi-Kletterer Jakob Schubert sowie Kabarettist Manfred Zöschg und seine Ehefrau Lizette zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich bin im Grunde a Schüchterner“, sagt der Tiroler Kabarettist Manfred Zöschg. Schwer zu glauben, wenn man ihn in seiner Paraderolle als schriller „Luis aus Südtirol“ auf der Bühne sieht und eine Pointe auf die andere folgt. Hinter dem Erfolg des ehemaligen ÖAMTC-Mechanikers steckt auch seine große Liebe Lizette Zöschg: Die gebürtige Südafrikanerin ist für ihren Mann vor 36 Jahren aus der Weltmetropole Kapstadt ins beschauliche Hall in Tirol gezogen und hat einiges über ihr buntes Leben in Österreich zu erzählen. Womit bringt ihr Mann sie nach all den Jahren noch zum Lachen?

Humor ist auch das Kerngeschäft von Ex-EAV-Mastermind Thomas Spitzer. Er hat sich endlich seinen langjährigen Traum von einem Weihnachtsalbum erfüllt. Unter dem Motto „Ihr Sünderlein kommet“ zelebriert der Musiker und Karikaturist mit Austropop-Größen wie Gert Steinbäcker oder Paul Pizzera das schönste Fest des Jahres. Außerdem erzählt er über sein Leben als Vater eines zweieinhalbjährigen Sohns.

Profi-Kletterer Jakob Schubert liebt die Höhe, sowohl auf der Kletterwand als auch am Berg. Der 30-jährige Tiroler ist nicht nur Weltmeister in der Disziplin Vorstieg, sondern erkämpfte sich auch in einem atemberaubenden Endspurt bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronze-Medaille.

ORF-Moderatorin Nina Kraft hat es bei „Dancing Stars“ zwar nicht aufs Stockerl geschafft, aber im Ballroom die Herzen von Publikum und Jury erobert. Als Coachin möchte die gebürtige Linzerin abseits der Öffentlichkeit anderen Frauen Mut machen, ihre Stärken zu erkennen und zu leben.

