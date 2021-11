Austria Connect Gulf 2021 — Brücken bauen für die Wirtschaft

Unternehmen aus Österreich besuchen die Konferenz „Austria Connect Gulf 2021“ am 18.11.2021 und nehmen am Nationentag bei der Expo 2020 in Dubai teil

Wien (OTS) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind für Unternehmen aus Österreich eine begehrte Destination, um am arabischen Markt Fuß zu fassen und auch die Fühler nach Asien und Afrika auszustrecken. Um interessierten Unternehmen die Gelegenheit zu geben, den Markt kennenzulernen und die eigenen Chancen abzuwägen, wird eine Marktsondierungsreise rund um die Expo 2020 in Dubai organisiert.

Austria Connect Gulf 2021

Auftakt der Marktsondierungsreise Austria3 ist die Teilnahme an der Konferenz „Austria Connect Gulf 2021“, die heuer bereits zum zehnten Mal stattfindet. Die Konferenz mit dem Motto „Let’s talk strategy: Beyond Expo 2020 — Economic Diversification and Growth“ wird im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer Österreich, organisiert.

„Diese Marktsondierungsreise bietet österreichischen Unternehmern die einmalige Gelegenheit, Einblicke in diese wirtschaftlich bedeutende Region zu erhalten und wertvolle Kontakte vor Ort zu knüpfen“, ist der Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, Michael Otter überzeugt. „Österreichs Bedeutung als Geschäftspartner der VAE nimmt mit jedem Jahr weiter zu und die heimischen Unternehmen können Teil dieser Erfolgsstory sein“, so Michael Otter weiter. Die AußenwirtschaftsCenter Abu Dhabi, Riyadh, Teheran, Amman, Tel Aviv, Doha, das AußenwirtschaftsBüro Maskat und die Konsulenten in Kuwait und Karachi erwarten mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich und den GCC-Staaten.

Von der Expo in den Markt

Einige Unternehmen, die am EXPO-2020-Pavillon beteiligt sind, oder im iLab, der Wissensplattform im Inneren des preisgekrönten Österreich-Pavillons, in den InnovationTowers ausstellen, nehmen auch zugleich an der Marktsondierungsreise Austria3 teil. Dazu gehört auch die Bene AG. Das Unternehmen liefert die markanten InnovationTowers mit einer Höhe von 3,60 Metern, die aus PIXEL by Bene zusammengesetzt sind. „Die EXPO ist ein wichtiger Impulsgeber für neue Geschäftsmöglichkeiten. Bene ist seit über 20 Jahren in Dubai vertreten. Der arabische Markt ist einer unserer Kernmärkte, wir punkten hier vor allem mit hohem Qualitätslevel, Designanspruch und Innovationskraft. Wir haben im Rahmen der EXPO die Möglichkeit, zentrale, zukunftsträchtige Themen wie Nachhaltigkeit und GreenTech einmal mehr zu platzieren“, sagt Michael Fried, Geschäftsführer für Sales, Marketing & Innovation bei Bene.

Mit dabei sind auch die TU Wien, die Borealis AG, die Commend GmbH, die fynd.art Internet Service GmbH, SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme Ges.m.b.H., T3K-Forensics GmbH, x.news information technology gmbh sowie PlanRadar, Palfinger, Doka und Frequentis, die in den InnovationTowers ihre Exponate präsentieren.

Ein Tag im Zeichen Österreichs

Während der Laufzeit der Weltausstellung hat jedes Teilnehmerland die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Nationentages exklusiv einem großen internationalen Publikum vorzustellen. Am 19. November 2021 ist es für Österreich so weit: Die Expo in Dubai wird ganz im Zeichen Österreichs stehen. Neben Veranstaltungen im Pavillon sind auch Events auf dem gesamten EXPO-Gelände geplant — natürlich mit prominenten Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. „Österreich wird die Chance nutzen, sich als Innovationsstandort mit Potenzial zu präsentieren. Dabei spielen Wirtschaft, Forschergeist, aber auch unsere Kultur eine wichtige Rolle“, erklärt Bundesministerin Margarete Schramböck, die am Nationentag persönlich teilnehmen wird, und weiter: „Die Teilnehmer der Marktsondierungsreise erwartet die größte österreichisch-arabische Netzwerkveranstaltung des Jahres.“ (PWK686/MK)

Termin:

AUSTRIA CONNECT GULF 2021

Donnerstag, 18.11.2021 ab 10.00 Uhr

mit anschließendem Österreichischen Nationalfeiertagsempfang

JW Marquis | Dubai | Ballroom

Österreich bei der Weltausstellung ‒ www.expoaustria.at

Der Österreich-Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai ‒ die trotz der Verschiebung auf 2021 ihren ursprünglichen Namen beibehalten hat ‒ setzt auf den kreativen Einsatz von Digitalisierung und präsentiert österreichische Innovationen im Rahmen der Ausstellung im Inneren des Pavillons, die von Ars Electronica Solutions und büro wien kuratiert wird. Das Architektur-Büro querkraft realisiert einen Pavillon, der arabisch-archaische Windtürme mit zeitgemäßer Klimatechnik zu einem spielerischen Signal gegen die klimaschädigende Verschwendung kombiniert. Der heimische Beitrag wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer Österreich finanziert.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Kathrin Schriefer, Bakk. phil.

Pressesprecherin

T +43 1 711 00-805140

E Kathrin.Schriefer @ bmdw.gv.at

W www.bmdw.gv.at



EXPO-Büro der WKO

Mag. Helmut Döller

Projektleiter

T +43 590 900-4052

E press @ expoaustria.at

www.expoaustria.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe