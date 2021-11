"Brandschutz fürs Vermögen" – Experten der Private Banking Prüfinstanz Fuchsbriefe setzen Schelhammer Capital ins Spitzenfeld

Schelhammer Capital an erster Stelle in den Kategorien „Transparenz“, „Investmentkompetenz“ und „Anlagevorschlag“

Wien/Graz (OTS) - "Brandschutz fürs Vermögen" stand im Fokus des Markttests "TOPS 2022" der Fuchsbriefe. Wie jedes Jahr schickte die Private Banking Prüfinstanz auch im Frühjahr 2021 Testkunden zu Banken und Vermögensverwaltern im gesamten deutschsprachigen Raum. Das erklärte Ziel: Qualität im Private Banking transparent zu machen. Denn die Testkunden sorgten sich um ihr Vermögen: Wie kann es gegen Inflation abgesichert werden? Wie schützt man sich vor einem neuerlichen Konjunktureinbruch oder sogar dem Zusammenbruch des Euro?

Insgesamt wurden 92 Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen - überwiegend Privatbanken - genau unter die Lupe genommen, rund 65 Institute haben den Test zur Gänze durchlaufen. Grundlage der Expertentests war es herauszufinden, ob die Banken die Ängste und Sorgen ihrer Kunden ernst nehmen und eine „Brandschutzmauer“ um deren Vermögen errichten können.

Das Ergebnis des umfangreichen Tests für Schelhammer Capital

Nach sorgsamer Evaluierung konnte Schelhammer Capital gleich mehrere Auszeichnungen für sich beanspruchen. In den Kategorien „Transparenz“, „Investmentkompetenz“ und „Anlagevorschlag“ wurde nicht nur die Höchstnote „sehr gut“ erzielt, sondern Schelhammer Capital sogar an die erste Stelle im gesamten deutschsprachigen Raum gesetzt. In der Gesamtwertung des deutschsprachigen Raumes liegt Schelhammer Capital mit Platz 4 von insgesamt 65 getesteten Häusern im absoluten Spitzenfeld - im nationalen Vergleich in Österreich liegt Schelhammer Capital auf Platz 2. Die hohe Qualität der Privatbanken in Österreich spiegelt sich auch im gesamten Ergebnis der Fuchsbriefe wider – umso erfreulicher ist es, dass sich Schelhammer Capital als stärkste Privatbank Österreichs an der Spitze der Top-Anbieter behaupten konnte.

„Der Private Banking Testbericht der Fuchsbriefe genießt höchstes Renommee im deutschsprachigen Raum. Umso mehr freut es uns, dass Schelhammer Capital im Spitzenfeld der Privatbanken mitmischt. Nur wer höchste Beratungsstandards setzt, hat auch in Zukunft zufriedene Kunden“ resümiert Christian Jauk, Vorstandsvorsitzender von Schelhammer Capital, das Ergebnis als Motivation und Auftrag.

Zu den Fuchsbriefen

Seit 1949 beleuchten und bewerten die "Fuchsbriefe" die aktuelle Wirtschaftssituation und haben sich zum auflagenstärksten Wirtschaftsinformationsbrief im deutschsprachigen Raum, und zu einem Traditionshaus des informationsgeprägten deutschen Wirtschaftsjournalismus entwickelt. Das Verlagsangebot umfasst seit 2002 auch eine unabhängige Untersuchung der Beratungs- und Vermögensmanagementqualität von Privatbanken.

