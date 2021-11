SPÖ-Stöger: Pensionen sind sicher – 45 Jahre sind genug!

Wien (OTS/SK) - Es ist gut, dass die Pensionen in Österreich sicher sind, denn es ist wichtig, den Menschen Sicherheit zu geben, gerade in Krisenzeiten wie jetzt, erklärte SPÖ-Abgeordneter Alois Stöger heute, Mittwoch, in der Budgetdebatte des Nationalrates. Wichtig ist auch, dass das Pensionssystem so abgesichert ist, dass die Menschen nach 45 Jahren Arbeit abschlagsfrei in Pension gehen können. „45 Jahre sind genug“ muss auch für alle Berufsgruppen gelten. ****

Ein funktionierender Sozialstaat gibt den Menschen die Sicherheit so leben zu können, wie sie wollen. Freiheit für den Einzelnen ist nur erreichbar, wenn kollektive Sicherheit gewährleistet ist. Deswegen ist es auch so wichtig, dass es eine Pensionsanpassung gibt und die Pensionen damit ihren Wert behalten, auch wenn die Sozialdemokratie für eine stärkere Erhöhung der Mindestpensionen eintritt.

Immer wieder wird von bestimmten Kräften die Sicherheit des österreichischen Pensionssystems in Frage gestellt. Seit 1956 wird diese Finanzierbarkeit bezweifelt und seit 1956 werden Monat für Monat die Pensionen pünktlich ausbezahlt und das wird auch in Zukunft so sein, schloss Stöger. (Schluss) PP/ls

