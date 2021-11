Meiberger: Mörderisches Klassentreffen - Der Film

Mit Fritz Karl, Martina Ebm, Philipp Hochmair, Gerhard Liebmann, Marion Mitterhammer und Harald Windisch - am Samstag, 20.11., ab 20:15 Uhr bei ServusTV

Salzburg (OTS) - Bei Meibergers 30-jährigem Klassentreffen auf einem Schloss wird der berühmte Magier und verhasste Ex-Schulkollege Martin Mars ermordet. Plötzlich selbst tatverdächtig, muss Meiberger den Täter innerhalb seiner ehemaligen Klasse finden. Denn eines wird schnell klar: Das Verbrechen muss von jemandem begangen worden sein, der sich noch auf dem Anwesen befindet. Starbesetzter Spielfilm zur erfolgreichen Krimi-Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters" mit Fritz Karl, Martina Ebm, Philipp Hochmair u.a.



Gerichtspsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) feiert sein 30-jähriges Maturatreffen auf einem herrschaftlichen Schloss. Eine zunächst seltsame Begegnung. Viele seiner ehemaligen Freunde haben sich verändert, sind in neue Rollen geschlüpft. Als der verhasste Ex-Schulkollege Martin Mars (Philipp Hochmair) auftaucht, ein mittlerweile weltberühmter Magier, brechen schnell alte Konflikte auf. Am Morgen nach der Feier wird Martins Leiche in der Nähe des Schlosses entdeckt. Alles deutet auf Mord hin und schon ist die Kripo in Form der eigenwilligen Ermittlerin Anna Doppler (Martina Ebm) zur Stelle. Für die neue Chefin von Revierinspektor Ganslinger (Franz Josef Danner) und Forensikerin Ulla (Tanja Raunig) ist eines schnell klar: Das Verbrechen muss von jemandem begangen worden sein, der sich noch auf dem Anwesen befindet. Auch Meiberger zählt zu den Verdächtigen, der ebenso wie die anderen Gäste ein Motiv hatte. Meiberger sieht nur eine Chance seine Unschuld zu beweisen: Er muss den Mord selber aufklären.



Nach drei erfolgreichen Staffeln mit 20 Episoden der ServusTV-Krimiserie „Meiberger – Im Kopf des Täters“ ermittelt Publikumsliebling Fritz Karl als Gerichtspsychologe Thomas Meiberger erstmals in einem Spielfilm. In bester Agatha Christie-Manier muss er auf einem herrschaftlichen Anwesen einen Mordfall aufklären, bei dem alle verdächtig sind. Dabei steht ihm ein hochkarätiges Schauspiel-Ensemble zur Seite: Neben „Vorstadtweib“ Martina Ebm als neue Kripo-Ermittlerin finden sich Philipp Hochmair, Gerhard Liebmann, Marion Mitterhammer, Petra Morzé, Harald Windisch und Jutta Fastian in den weiteren Rollen. Wieder mit dabei: Franz Josef Danner als liebenswürdiger Revierinspektor Kevin Ganslinger und Tanja Raunig als Forensikerin Ulla.



TV-Ausstrahlung, 20. November 2021, 20:15 Uhr

Krimi-Verfilmung: „Meiberger - Mörderisches Klassentreffen“

Sender: ServusTV

Produktionsfirma: MonaFilm ("Ein Dorf wehrt sich"), Produzent: Thomas Hroch

Regie: Michael Podogil (Meiberger - Im Kopf des Täters, Staffel 3)

Darsteller: Fritz Karl, Martina Ebm, Philipp Hochmair, Gerhard Liebmann, Marion Mitterhammer, Petra Morzé, Harald Windisch, Jutta Fastian, Franz Josef Danner, Tanja Raunig

Bilder: presse.servustv.com



Meiberger ab sofort auch als Podcast

Das Krimi-Hörspiel zur ServusTV-Erfolgsserie: Gerichtspsychologe Thomas Meiberger hilft im Großraum Salzburg bei der Klärung von Verbrechen. Spannende Fälle gibt es ab sofort auch für die Ohren unter: www.servustv.com/podcasts.



