Wiener Wissenschaftsball 2022: Start des Kartenverkaufs

8. Wiener Ball der Wissenschaften am 29. Jänner 2022 im Rathaus - Strikte 2GPlus Regel – Interesse am #Sciball22 extrem hoch – Motto: Mit der Kraft der Wissenschaft

Wien (OTS) - Ab sofort sind die Karten für den 8. Wiener Ball der Wissenschaften am 29. Jänner 2022 im Webshop erhältlich. Nach derzeitigem Stand kann der Ball unter Beachtung der strikten 2GPlus Regel durchgeführt werden. Kurzfristige Änderungen können sich durch die Pandemie-Situation und die daraus folgenden Maßnahmen der öffentlichen Stellen ergeben.

Der Vorsitzende des Ballkomitees, Oliver Lehmann, verzeichnete schon vor Beginn des Kartenverkaufs ein bemerkenswert hohes Interesse, und zwar aus dem In- und Ausland. Karten können ab sofort unter www.wissenschaftsball.at/shop/gebucht werden. Die Preise wurden leicht angepasst: € 100 für reguläre Karten, € 30 für Studierende. Tische und Logen können ebenfalls unter www.wissenschaftsball.at/shop/ gebucht werden. Bei Absage wird der Kaufpreis rückerstattet.

Lehmann: „Wir wagen das Experiment , weil wir uns besonders strikte Regeln auferlegen, die auf Erkenntnissen der Wissenschaft basieren. Der Wissenschaftsball repräsentiert die Vielfalt, Größe und Exzellenz der Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und Forschungseinrichtungen im Großraum Wien. In dieser Saison illustriert der Ball in besonderem Ausmaß, wie wir alle von der Forschung profitieren. Und deswegen lautet auch das Motto des #Sciball22: Mit der Kraft der Wissenschaft.”

Anhand eines umfangreichen Sicherheitskonzepts wird die 2G Regel mit einem negativen PCR-Test und einer personalisierten Eintrittskarte verknüpft. Ohne die entsprechenden Nachweise in Form von QR Codes auf dem eigenen Handy wird der Zutritt zum Ball ausnahmslos verweigert.

Das Programm in den Festsälen in der Beletage des Rathauses verspricht eine Mischung aus klug gemachten Präsentationen, überraschenden Verkostungen und Musik von Walzer und Jazz über Soul bis zu Tango, inclusive Eröffnungskomitee und Mitternachtsquadrille. Durch das Engagement der gut 400 Orchester- und Bandmusiker:innen, Tänzer:innen, Veranstaltunsgtechniker:innen sowie der Mitarbeiter:innen in der Gastronomie leistet der Wissenschaftsball einen wesentlichen Beitrag für die Kultur- und Veranstaltungsszene Wiens.

Erneut bilden die Rektor:innen, Präsidenten und Leiter:innen aller Wiener Universitäten, Privatuniversitäten, Fachhochschulen sowie der ÖAW, IIASA und IST Austria das Ehrenkomitee und unterstreichen so die Relevanz von Wien als wichtigsten Universitäts- und Forschungsstandort Mitteleuropas. Höhepunkte des Programms werden im Lauf der kommenden Wochen ebenso bekannt gegeben wie die Ballbotschafter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Die Marketingmaßnahmen für den Ball sind inzwischen voll angelaufen. Zentrale Informationsbasis ist die Homepage www.wissenschaftsball.at sowie die Kanäle auf den sozialen Medien unter @SciBall.

Kostenfreie Fotos vom Ball 2020 zum Download: https://www.wissenschaftsball.at/fotos-sciball20-lieferung-2/

Lehmann abschließend: „Mit dem 8. Wissenschaftsball setzen wir ein Zeichen für die Kraft der Wissenschaft, dank der wir die Pandemie überwinden und einen solchen Ball veranstalten können.”

Rückfragen & Kontakt:

Oliver Lehmann, Ballorganisator

