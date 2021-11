Aluminium-Architektur-Preis zweimal verliehen

Chapeau! Symbiose von Alu & Architektur.

Beim Paracelsus Bad wird der großzügige architektonische Gestus durch eine bis ins Detail durchgehaltene sehr subtile und präzise Anwendung von Metall begleitet. Beim BTV Bank- und Geschäftshaus ist der Metalleinsatz gut gewählt und der Bauaufgabe angemessen: Die hellen Aluminium-Lamellen vermitteln zeitgleich Leichtigkeit und Solidität. Jury des Aluminium-Architektur-Preises 2020

Wien, Salzburg, Dornbirn (OTS) - Der vom Aluminium-Fenster-Institut, der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur ausgeschriebene Aluminium-Architektur-Preis 2020 der Gemeinschaftsmarke ALU-FENSTER wurde im Oktober 2021 erstmals an zwei(!) siegreiche Architektenteams für Objekte in Salzburg und Vorarlberg verliehen.



BERGER+PARKKINEN Architekten waren gemeinsam mit der SIG Stadt Salzburg Immobilien GmbH und dem Metallbaubetrieb Saller aus Bischofshofen für das Paracelsus Bad in Salzburg siegreich.



Eventfotos der Preisverleihung in Salzburg: Paracelsus Bad



Das Architektenteam RAINER KÖBERL wurde gemeinsam mit dem Bauherren BTV und dem Metallbaubetrieb Jobarid für das BTV Bank- und Geschäftshaus in Dornbirn ausgezeichnet.



Eventfotos der Preisverleihung in Dornbirn: BTV Bank



Die prominent besetzte Jury lobte u.a. den gelungenen Materialeinsatz „ Beim Paracelsus Bad wird der großzügige architektonische Gestus durch eine bis ins Detail durchgehaltene sehr subtile und präzise Anwendung von Metall begleitet. Beim BTV Bank- und Geschäftshaus ist der Metalleinsatz gut gewählt und der Bauaufgabe angemessen: Die hellen Aluminium-Lamellen vermitteln zeitgleich Leichtigkeit und Solidität. “



Der renommierte Aluminium-Architektur-Preis zeichnete zum zwölften Mal innovative, herausragende architektonische Leistungen aus, die die gestalterischen sowie technischen Möglichkeiten von Aluminiumprofilen aufzeigen und die Dauerhaftigkeit sowie Wertbeständigkeit der Aluminiumanwendung dokumentieren.



DIE AUSSCHREIBER

Aluminium-Fenster-Institut

Architekturstiftung Österreich

IG Architektur



Rückfragen & Kontakt:

Aluminium-Fenster-Institut

Andrea Müllner

Tel. +43 1 9834205

E-Mail: office @ alufenster.at