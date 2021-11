ASFINAG: Klebevignette 2022 in Marille ab morgen an 6.000 Vertriebsstellen erhältlich

„Alte“ Jahresvignette in Apfelgrün noch bis 31. Jänner 2022 gültig – Digitale Vignette als sichere, weil kontaktlose Variante

Wien (OTS) - Ab 18. November ist die Klebevignette 2022 in Marille an 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Alternativ dazu kann die Digitale Vignette im ASFINAG Mautshop oder über die App „Unterwegs“ besorgt werden. Die Digitale Vignette ist praktisch und sicher zugleich. Gerade in Zeiten von Corona setzt die ASFINAG hier auf kontaktloses Erwerben und Bezahlen von Produkten.

Die Klebevignette 2021 in Apfelgrün ist noch bis zum 31. Jänner 2022 gültig – ab 1. Februar 2022 muss die Vignette in Marille geklebt sein. „Egal, ob Kundinnen und Kunden klicken oder picken, sprich sich für die Digitale oder Klebevignette entscheiden: Wir empfehlen, sich rechtzeitig die Vignette zu besorgen, um sich Terminstress und Unannehmlichkeiten zu ersparen“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder. Die Digitale Vignette 2022 ist bereits seit 4. November auf asfinag.at und über die kostenfreie ASFINAG-App Unterwegs sowie bei Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC bzw. an ausgewählten Tankstellen und Trafiken erhältlich.

Jahresvignette maximal 14 Monate gültig

Kundinnen und Kunden können wie gewohnt zwischen Digitaler Vignette und Klebevariante frei wählen. Der Preis ist in beiden Optionen derselbe – genauso die jeweiligen Modelle wie 10-Tages, 2-Monats- und Jahresvignette. Aber Achtung: Obwohl die Klebevignette in Marille bereits ab morgen erhältlich ist, beginnt die Gültigkeit erst mit 1. Dezember 2021. Dasselbe gilt natürlich auch für die Digitale Vignette 2022. Die Jahresvignette ist 14 Monate maximal gültig – also in diesem Fall bis 31. Jänner 2023.

62 Prozent aller Jahresvignetten 2021 mittlerweile digital

Die ASFINAG hat mittlerweile bereits mehr als 2,5 Millionen Digitale Jahresvignetten verkauft, knapp zwei Drittel der mehr als 4,1 Millionen abgesetzten Jahresvignetten sind also bereits digital.

Die Digitale Jahresvignette 2022 ist mit einfachen Schritten im ASFINAG Mautshop und über die ASFINAG App erhältlich. Wichtig dabei: Die Digitale Vignette ist erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen. Denn: Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kundinnen und Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten.

