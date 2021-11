PCR- und Antikörpertest direkt am Arbeitsplatz – Virinnox macht’s möglich

Linz/Wien (OTS) - Die vierte Corona-Welle wütet unaufhaltsam - ein Infektionsrekord jagt den Nächsten. Unternehmen fürchten neuerliche Lockdowns. Healthcare-Spezialist Virinnox sorgt nun für eine besonders niederschwellige Test-Möglichkeit: Ein eigenes Team kommt in die Betriebe und testet die Mitarbeiter gleich direkt vor Ort. Das namhafte Unternehmen M.C.M. Klosterfrau Healthcare („Klosterfrau Melissengeist“) nahm das Angebot bereits begeistert an.

„Die prekäre Situation ist uns schon länger bewusst. Es ist bereits fünf nach 12. Wir müssen nun alles Denkmögliche versuchen, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen – und zwar mit allen gebotenen Mitteln und Methoden“, berichtet Mag. (FH) Christian Preiml, Geschäftsführer von Virinnox. „Hier setzen wir in der Arbeitswelt an. Der Weg in die Apotheke bedeutet für Arbeitnehmer immer Zeitaufwand. Arbeitgeber wiederum brauchen Sicherheit, wie es um den Gesundheitszustand ihrer Mitarbeiter steht.“ Daher bietet Virinnox seit neuestem an, mit mobilen Testgeräten zu den Unternehmen zu kommen, um vor Ort PCR-Sofort-Tests durchzuführen bzw. um den SARS-CoV-2-Antikörper-Status der Belegschaft zu ermitteln.

Prominenter Kunde: M.C.M. Klosterfrau Healthcare

Als Serviceleistung hat die M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH – bestens bekannt für die Marke Klosterfrau Melissengeist – seinem Team die Chance geboten, den Covid-19-Antikörperstatus testen zu lassen. Hier kam Virinnox gerade recht. „Das Interesse war überwältigend groß. Alle unsere Mitarbeiter haben diese tolle Gelegenheit ergriffen – insbesondere im Hinblick auf den unumgänglichen dritten Stich“, freut sich Mag. Aleks Jovanovic, Geschäftsführer von M.C.M. Klosterfrau Healthcare. „Als Unternehmen im Gesundheits-Sektor möchten wir mit gutem Beispiel vorangehen und andere Betriebe dazu bewegen, das Angebot von Virinnox wahrzunehmen.“ Die Aktion ist so gut angekommen, dass es im Dezember zu einer wiederholten Testung der Arbeitnehmer von M.C.M. Klosterfrau Healthcare kommt.

Und so funktioniert’s

Der Kunde bekommt einen individuellen QR-Code zugesandt, mit dem sich die Mitarbeiter einfach und unkompliziert in einem vorgegebenen Time-Slot anmelden können. Nach erfolgter Terminvereinbarung macht das Virinnox-Team vor Ort Rachenabstriche der Probanden für den PCR-Sofort-Test oder entnimmt einen Tropfen Kapillarblut aus der Fingerbeere für den Antikörpertest. Bereits nach 40 Minuten Wartezeit liegt das Ergebnis für den PCR-Test vor. Die Antikörper sind gar schon nach 15 Minuten ermittelt. Die Auswertung bekommt der Getestete direkt per Email an die hinterlegte Adresse zugeschickt. „Wir verstehen uns als Service-Dienstleister und wollen in diesen brisanten Zeiten mit einer sehr kundenfreundlichen und außerordentlich unbürokratischen Testvariante zur Brechung der wuchtigen vierten Corona-Welle beitragen“, meint Christian Preiml abschließend.

Über Virinnox

VIRINNOX ist ein österreichisches, inhabergeführtes Healthcare-Unternehmen, das ein sicheres Krisen- und Testmanagment in einer digitalen Plattformumgebung abbildet. Die Gesundheit des Einzelnen steht dabei für Virinnox an erster Stelle. Die entwickelte digitale Plattform dient als Schnittstelle und One-Stop-Shop für das komplette Testverfahren, vorrangig in Apotheken als erste Anlaufstellen – sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen im Partnernetzwerk.

Angefangen von der Testbeschaffung über die Terminplanung bis zur Testauswertung sowie -übermittlung kann alles aus einer Hand bereitgestellt werden. „White Label“-Lösungen individuell für Unternehmen und Organisationen sind ebenfalls möglich. www.virinnox.com

