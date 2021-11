Jugendrotkreuz-Webinar mit Schwerpunkt Corona-Schutzimpfung für Kinder

Dritte Veranstaltung der Webinar-Serie „Breaking the Wave“ am Donnerstag, 18.11.2021, 17:00

Wien (OTS) - Soll ich meine Kinder impfen lassen? Hat die Impfung Nebenwirkungen für Kinder? Wie kann ich mit Mitschüler:innen, die sich nicht impfen lassen wollen, über die Impfung reden?

Viele Menschen, die noch zögern, sich und/oder ihre Kinder zu impfen, haben jene oder ähnliche Fragen und Unsicherheiten. Um Antworten zu geben, startete das Jugendrotkreuz am vierten November die achtteilige Webinar-Serie „Breaking the Wave“, die sich an Eltern, Jugendliche und Pädagog:innen richtet. Um auch fremdsprachige Communities zu erreichen, werden einzelne Veranstaltungen auf Arabisch, Türkisch, Farsi oder Bosnisch, Kroatisch, Serbisch abgehalten. Das dritte Webinar findet am Donnerstag, den 17. November, um 17:00, auf Deutsch statt und richtet sich vor allem an Eltern Schüler:innen und Pädagog:innen der Sekundarstufe I.

Teilnehmer:innen am kommenden Donnerstag:

Moderation: Mag. Andrea Fried (GÖG)

Teresa Neuwirth, MSc (Med Uni Wien)

Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr.med.univ. Volker Strenger (Medizinische Universität Graz) – Kinder- und Jugendheilkunde

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Wagner (Universität Wien) – Mikrobiologe und Immunologe

Idan Hanin (ORF) – betreut TikTok-Account der ORF- ZiB

Interessierte können sich unter: www.gemeinsamlesen.at/corona kostenlos anmelden.

„Seit Montag werden in Wien Kinder ab fünf Jahren gegen Corona ‚off label‘ geimpft“, sagt Renate Hauser, Leiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes. „Da gibt es noch viele Fragen dazu. Daher wollen wir bei unserem nächsten Webinar die drängendsten Fragen zur Corona-Schutzimpfung für Kinder beantworten.“

Das Angebot wird bisher gut angenommen. Rund 500 Teilnehmer:innen waren beim ersten Webinar-Termin live dabei, das Video wurde im Nachhinein rund 3000 Mal angeklickt. Auslöser für den Start des innovativen Projekts waren die stark steigenden Neuinfektionen und die stagnierende Impfbereitschaft, weshalb das Jugendrotkreuz kurzfristig „Breaking the Wave“ ins Leben rief. In acht Online-Meetings bis Ende Dezember beantworten eine Stunde lang Expert:innen aus Medizin, Wissenschaft, Bildung und Medien Fragen, die auch per Video vorab gestellt werden können.

Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem BMBWF sowie weiteren Forschungseinrichtungen und der Bundesjugendvertretung statt.

Die Videos der ersten beiden Webinare vom 4. und 11. November zum Nachschauen: Video 1 | Video 2

Alle Informationen zu den Terminen und zur Anmeldung unter:

www.gemeinsamlesen.at/corona

