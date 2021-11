Immomarie: Kunstfigur wird Kult!

Zum 5-Jahres-Jubiläum Fassadenbemalung und Erfolgsbilanz

Wien (OTS/Immomarie.at Immobilienankauf GmbH) - Im September 2016 hatte die 3SI Immogroup die digitale Plattform Immomarie gelauncht. Das erfolgreiche 5-Jahres-Jubiläum wurde jetzt mit einer Kunst-Aktion von MAX an der Hausfassade am Mariahilfer Gürtel gefeiert.

Lange bevor die Pandemie viele zur Digitalisierung zwang, setzte 3SI Immogroup-Geschäftsführer Ing. Michael Schmid mit der Internet-Einkaufsplattform Immomarie ein erfolgreiches Zeichen: „ Wir haben damals frühzeitig den Trend zu schnellem und sicheren Online-Immobilienverkäufen erkannt. Und zusätzlich zu unserem seriösen Angebot hat die Immomarie auch mit hohen Sympathiewerten gepunktet – diese neu kreierte Marke hat definitiv Schwung in den Markt gebracht. “ Eine Vielzahl an Immobilienankäufen wurden seither über die Immomarie abgewickelt. Von der 30-Quadratmeter-Wohnung über Grundstücke bis zum Zinshaus in Wien und urbanen Gebieten Österreichs reicht die Palette der angekauften Immobilien.

Unübersehbar wird die prägnante Kunstfigur der Immomarie nun auch im öffentlichen Raum zum Kult hochstilisiert. Auf der Gürtelseite ziert das typische rosarote Bild der jungen Dame, die mit dem Slogan „Ich kaufe Ihre Immobilie. Und was kaufen Sie sich dafür?“ und einem Bündel Geldscheinen in der Hand für einen unkomplizierten, reibungslosen und vor allem gewinnbringenden Immobilienverkauf durch Privatpersonen wirbt, die Fassade. An der seitlichen Hausfassade hat der Performancekünstler Markus „MAX“ Wesenauer ergänzend ein modernes Gemälde der Immobilien-Lady geschaffen. Auf einer Fläche von rund 110m2 schuf der gelernte Maler und Anstreicher in nur fünf Tagen mit Spraydosen und Pinseln ein unvergleichliches Kunstwerks. Der Gründer von MAX | Mural Art Xperience aus Innerschwand am Mondsee liefert „Kunst mit Köpfchen und verfolgt den Anspruch, Menschen mit seiner Kunst zu begeistern und glücklich zu machen.“ Zu seinen Fans zählt zwischenzeitlich auch 3SI-Chef Michael Schmidt: „ Wir wollten nach fünf Jahren Immomarie ein neues Zeichen setzen und sind von diesem Kunstwerk mitten im urbanen Raum begeistert! “

Weitere Informationen:

https://www.immomarie.at

https://www.max.rocks



Über Immomarie:

Immomarie ist die jüngste Tochter des Familienunternehmens 3SI Immogroup und wurde im Sommer 2016 aus der Taufe gehoben. Benannt in Anlehnung an den einstigen Maria Theresien Taler, den die Wiener schon nach kurzer Zeit liebevoll in „Marie“ unbenannten. Immomarie kauft Immobilien – Zinshäuser, Einfamilienhäuser, Wohnungen oder Grundstücke – und bietet dem Verkäufer schnelle, sichere und seriöse Abwicklung und bares Geld. Für diese Handschlagqualität steht im Hintergrund das Familienunternehmen 3SI Immogroup. Seit Jahrzehnten ist die Familie Schmidt – repräsentiert durch Vater Harald und die Söhne Michael und Claus – erfolgreich auf dem Wiener Immobilienmarkt tätig.

Der Immobilienverkauf an Immomarie erfolgt ganz einfach: der Interessent füllt auf www.immomarie.at ein Online-Formular aus. Innerhalb von 24 Stunden gibt es einen Besichtigungstermin mit einem Experten von Immomarie und ein verbindliches Kaufangebot. Sämtliche Behördenformalitäten werden von Immomarie erledigt. Ein Notar beglaubigt und wickelt den Verkauf ab – ohne Kosten für den Verkäufer! Und im Normalfall ist 48 Stunden später das Geld am Konto des Verkäufers.

