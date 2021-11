Access Advance begrüßt ZTE als Lizenzgeber und Lizenznehmer des HEVC Advance Patent Pools

Boston und Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Access Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, gab heute bekannt, dass die ZTE Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikations- und Informationstechnologie, Lizenzgeber und Lizenznehmer des HEVC Advance Patent Pools geworden ist. Als Lizenzgeber sind nun alle wesentlichen HEVC/H.265-Patente von ZTE in der HEVC Advance Patent Pool-Lizenz enthalten. Als Lizenznehmer erhält ZTE Zugang zu den über 16.000 (und mehr) weltweiten Patenten, die für die Implementierung des HEVC/H.265 Videocodec-Standards unerlässlich sind.

"Wir freuen uns, dem HEVC Advance Patent Pool beizutreten", sagt Marco Tong, Chief Licensing Officer bei ZTE. "Unser Engagement und unsere Zusammenarbeit mit Access Advance ist ein weiteres Beispiel für das starke Engagement beider Parteien für FRAND-Prinzipien und Verhandlungen in gutem Glauben."

"Wir begrüßen ZTE im HEVC Advance Patent Pool. ZTE hat einen bedeutenden Beitrag zu den weltweiten Telekommunikations- und Medientechnologien und -standards geleistet. Wir freuen uns sehr, dass ZTE sich entschieden hat, dem HEVC Advance Patent Pool nicht nur als Lizenznehmer, sondern auch als Lizenzgeber beizutreten. Die Hinzufügung der Patente von ZTE macht die HEVC Advance Patent Pool-Lizenz für unsere Lizenznehmer noch wertvoller", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Wir danken ZTE für ihr Vertrauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ZTE, zusammen mit unseren anderen HEVC-Lizenzgebern und VVC-Lizenzgebern, in den laufenden Bemühungen, branchenführende Patentpools bereitzustellen, die die Bedürfnisse aller Beteiligten am besten erfüllen und gleichzeitig die Einführung von Technologien der nächsten Generation wie HEVC und VVC zum Nutzen der Verbraucher beschleunigen."

Informationen zu ZTE:

Die ZTE Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen der Telekommunikations- und Informationstechnologie. Das 1985 gegründete Unternehmen, das sowohl an der Börse in Hongkong als auch an der Börse in Shenzhen notiert ist, hat sich der Bereitstellung innovativer Technologien und integrierter Lösungen für globale Betreiber, Behörden, Unternehmen und Verbraucher in über 160 Ländern weltweit verschrieben. Das Unternehmen, das mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung bedient, hat sich zum Ziel gesetzt, überall Konnektivität und Vertrauen für eine bessere Zukunft zu schaffen.

Informationen zu Access Advance:

Access Advance LLC (ehemals HEVC Advance LLC) ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer. Access Advance leitet und verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie wesentlich sind, und den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie wesentlich sind. Weitere Informationen über Access Advance oder den HEVC Advance Patent Pool finden Sie unter www.accessadvance.co m. Für weitere Informationen über den VVC Advance Patent Pool kontaktieren Sie bitte Paul Bawel, SVP, Business Development, unter Paul.Bawel @ accessadvance.com.

Rückfragen & Kontakt:

press @ accessadvance.com