Peter Sverak ist neuer Kommunikationschef für „Die neue Volkspartei Wien“

Ab Mitte November 2021 übernimmt der Marketing- und PR-Experte die Leitung der strategischen Kommunikation der VP-Wien

Wien (OTS) - Peter Sverak (36) verantwortet künftig die Gesamtkommunikation für die neue Volkspartei Wien und damit die Pressearbeit, die interne Kommunikation sowie die gesamte Kampagnen- und Kommunikationsstrategie der Stadtpartei.

Back to the Roots

Bereits 2002 kam Sverak im Zuge des Wahlkampfs zur Nationalratswahl mit der ÖVP unter Wolfgang Schüssel in Kontakt. Daraufhin konnte er 2006 im Bundeswahlkampfteam zum Nationalratswahlkampf der ÖVP führend mitarbeiten. In den folgenden Jahren sammelte er Marketing- & Kommunikationserfahrungen in der Privatwirtschaft und machte sich nach seinem Studienabschluss im Fach Kommunikationswirtschaft an der FHWien bereits 2010 mit seiner eigenen Agentur selbstständig. In den letzten knapp 12 Jahren konnte er unter anderem den Markteintritt von Tesla Motors in Österreich begleiten, betreute in den ersten Jahren das Wiener Erfolgs-Start-up Bitpanda und durfte einige KMU und Wiener Traditionsbetriebe beraten.

Scheinwerfer auf Inhalte und Positionen

„Mein Ziel ist es, den Scheinwerfer noch mehr auf die wichtigen Inhalte der Volkspartei Wien als Vertreter des Mittelstandes zu richten. Als Oppositionspartei in Wien ist es unsere Pflicht und unser Auftrag, auf inhaltlicher Basis sowie einem sachlichen Fundament, Ideen und Verbesserungen einzubringen, um damit unsere Stadt noch lebenswerter zu machen. Weiters freue ich mich, im Team mit Gernot Blümel, Bernadette Arnoldner und Markus Wölbitsch arbeiten zu dürfen - welche es 2020 mit der Volkspartei wieder zur zweitstärksten Kraft in Wien geschafft haben“, so Sverak in seinem ersten Statement.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien