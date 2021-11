CULTIVA HANFEXPO Kongress

Wien (OTS) - In den letzten Jahren hat es im Bereich Hanf ein großes Umdenken gegeben und wird von immer mehr Menschen in ihren Alltag miteingebunden. Hanf und seine Einsatzbereiche werden immer noch lautstark diskutiert, weshalb ein stetiger Wandel – vor allem im Hinblick auf die Gesetzeslage – herrscht.

Aus diesem Grund findet zeitgleich zur Messe der CULTIVA HANFEXPO Kongress statt. Hier informieren Experten aus verschiedenen Bereichen wie Recht, Medizin, Forschung, und noch vielen mehr über die aktuelle Lage. 25 Nationale und internationale Sprecher geben ihr Fachwissen weiter und klären über die aktuelle Situation auf.

Wie ist die derzeitige Gesetzeslage? Mit welchen Veränderungen kann man in der Hanfbranche rechnen? Diese und noch viele weitere spannende Fragen werden auf dem CULTIVA HANFEXPO Kongress geklärt.

CULTIVA HANFEXPO

Die CULTIVA HANFEXPO findet von 19.-21. November erstmalig in der MARX HALLE statt! Sie ist die exklusivste Fachmesse für Cannabis in Österreich und zählt nun mit über 200 Ausstellern in Europa zu einer der größten Hanfmessen.

Datum: 19.11.2021, 11:00 - 20:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.cultiva.at/

