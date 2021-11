Planet Exotica - Der Tuntenball presented by Magenta will wieder stattfinden!

Graz wird zur Bühne der Diversität. Der Tuntenball ladet ein in eine fremde Welt. Es gelten nur drei Regeln: Komm‘ 2G, alle Gäste sind gleich und Alles ist erlaubt!

Graz (OTS) - Ein Comeback der Extravaganz wurde durch Corona mit einem zusätzlichen Jahr an Planungszeit entworfen und der „Tuntenball 2022 – Planet Exotica“ ist das Ergebnis davon. Damit geht eines der größten Charity-Events Europas 32. Runde.

Planet Exotica

Das Thema des Tuntenballs 2022 wird traditionell pompös ausfallen. Der Congress Graz wird in einen exotischen Planeten verwandelt, den es zu erforschen gilt. Man möchte von der aktuellen globalen Situation Abstand nehmen und einen Abend lang den Gästen eine märchenhafte Utopie präsentieren.

Als Headliner werden Alle Achtung, Lisa Pac und Pænda auftreten. Die Moderation übernimmt dieses Jahr zum ersten Mal die Kleinkunstprinzessin Grazia Patricia.

Ein Großevent inmitten der Pandemie?

„Die Veranstaltung eines Events inmitten einer Pandemie birgt zahlreiche Unberechenbarkeiten,“ sagt Joe Niedermayer, der Organisator des Tuntenballs. „Wir haben viel Erfahrung mit Veranstaltungen mit COVID Sicherheitskonzepten und sind bestens vorbereitet." Neben den geltenden behördlichen Maßnahmen wird man sich auch an den Empfehlungen von Expert:innen orientieren. So wird z.B. vorerst die Anzahl der zum Kauf angebotenen Tickets auf 50% limitiert, sollte am Ballabend eine Kapazitätsbeschränkung empfohlen werden.



Tickets sind ab sofort erhältlich

Sollte der Ball nicht stattfinden können wird er um ein Jahr verschoben und die Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch rückerstattet werden verspricht der Veranstalterverein RosaLila PantherInnen, der mit dem Tuntenball seine ehrenamtliche Menschenrechtsarbeit finanziert.

Zum Beispiel Hilfs- und Beratungsangebote für die Queer-Community. Seit 1996 wird aus Mitteln des Tuntenballs auch das Beratungszentrum „feel free“ finanziert. Jugendarbeit, Beratung, Vorträge, Informationsabende oder Gruppentreffen finden hier regelmäßig statt.



Rückfragen & Kontakt:

Alle Infos und Fotodownload auf www.tuntenball.at/presse



Patrick Spindelböck, Pressesprecher

pr @ tuntenball.at

+43 676 9609010



Joe Niedermayer, Organisator

joe @ tuntenball.at

+43 660 2542519