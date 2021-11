Aufruf zur Corona- und Grippeimpfung

Herzinfarkt- und Schlaganfallpatient:innen MÜSSEN intensivmedizinisch versorgt werden können

Wien (OTS) - Österreich befindet sich in der 4. Pandemiewelle. Die Krankenhäuser und Intensivstationen in Österreich füllen sich täglich, die Tendenz ist steigend. Das medizinische Personal arbeitet schon wieder an der Belastungsgrenze. Ab Montag 15.11. gelten die neuen Verordnungen der Regierung.

Daher appelliert auch der Präsident des Österreichischen Herzfonds, Prim. Univ.-Prof. Dr. Kurt Huber, an die österreichische Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Die verstärkte Auslastung der Intensivstationen durch Covid19-Patient:innen führt dazu, dass bereits mancherorts Operationen verschoben werden müssen.

Herzinfarkt- und Schlaganfallpatient:innen MÜSSEN intensivmedizinisch versorgt werden. Es darf nicht passieren, dass diese Notfallpatient:innen aus personellen Gründen und/oder einer Überlastung der Intensivversorgung nicht optimal behandelt werden können.

Unser Gesundheitswesen ist durch die Corona-Pandemie enorm gefordert. Daher ist es auch wichtig, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Empfohlen wird ein Abstand von 14 Tagen zwischen einer Covid19 und einer Grippe (Influenza) Impfung.

